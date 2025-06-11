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港燈水手：「南丫四號」建船時已無水密門　無向高層匯報因不想「咁多齮齕」 (13:23)

2012年南丫海難造成39人死亡，死因庭今（11日）展開第27日研訊。港燈水手梁國有供稱，早於「南丫四號」建船時，已發現兩艙之間無裝水密門，一旦其中一個艙室受重創，可能很快灌滿水。他承認無向港燈高層匯報，指高層在船舶方面的資歷較高，「佢哋認為無問題，就當無咗件事」。死因研訊主任追問為何不匯報，他指自己作為普通水手，「點會咁多齮齕？」

死因庭續傳召港燈一方的證人。已退休的港燈水手梁國有表示，日常負責清潔和保養船隻，沒有固定駐守的輪船，視乎更表安排。「南丫四號」於1996年建成，他稱曾協助做新船傾斜測試，其間發現舵機房及油箱房之間設置通道口，有別於其他港燈船，情况並不常見。他指涉事兩艙原本是獨立船艙，通道口的「窿」比較大，「假如無撞船就無問題」，但若該位置承受重創，兩艙可能很快灌滿水，危及船隻安全。

梁國有稱，當年無向高層或上司追究不裝水密門的原因，相信高層已知情。在遇難者家屬一方提問下，他透露一班船員茶餘飯後聊天，會提及無裝水密門的問題，但從未向高層匯報，「我哋有時講完就算數」。此外，他稱曾三次跟隨海事處驗船督察驗船。據他了解，驗船督察一般會檢查尾艙設備，應該無理會兩艙之間的通道，亦不會向水手提及船隻結構問題。

另一港燈水手、事發當晚在「南丫四號」當值的梁帶猷則稱，他一直知道兩艙之間無裝水密門，亦知道該船在風浪下容易劇烈搖晃。他於2012年5月參與該船的「最後檢查」（final inspection），他稱無留意驗船督察有否進入舵機房及油箱房，亦見不到驗船督察帶圖則上船，他們手上只有文件。

相關字詞﹕南丫海難 死因研訊 法庭 編輯推介

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