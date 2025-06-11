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男警瞞債詐騙遮仔會貸款判220小時社服令　官稱被告被情緒蒙蔽理智 (12:29)

45歲男警涉於面臨離婚訴訟期間，向警察儲蓄互助社(下稱遮仔會)隱瞞財政狀况，誘使該會批出逾27.8萬元貸款，他早前承認各一項欺詐及企圖欺詐罪，案件今（11日）在粉嶺裁判法院判刑。署理主任裁判官香淑嫻判刑時稱，被告或因本案喪失從事27年的工作及約200萬元退休金，並接納被告受家庭問題影響，「情緒蒙蔽咗理智同埋判斷」，最終犯案，決定判處220小時社會服務令。

被告沈詩浪(45歲，警員）已被停職，他早前承認一項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，餘下一項欺詐罪獲撤控。辯方早前求情稱，被告借錢是為處理離婚官司，貸款用於正當用途，又形容被告在情緒受困下犯案，冀法庭判處非監禁式刑罰。香官聽罷求情後批准先為被告索取報告後再判刑。

辯方今進一步求情時指，報告內容非常正面，顯示被告已深切反省，有真誠悔意，並建議法庭判處社會服務令。辯方重申，面對家中變動，被告的兒子需要父親支持，冀法庭考慮被告在特殊情况下犯案，給予最後一次機會，網開一面，判處社服令。

香官判刑時表明接納辯方求情稱，被告因家庭問題被情緒蒙蔽理智和判斷，最終干犯本案。香官又提到，被告已向遮仔會還款、在被捕後承認過失，亦面臨喪失從事27年的職業和約200萬元退休金，影響重大，決定接納報告建議，判處220小時社服令。

案情顯示，被告2020年3月11日向遮仔會申請貸款時，報稱有未還清的貸款，每月需還6,625元，最終獲批約19.8萬元貸款，惟他後來被揭少報分期還款額，實際上每月需還款15,448元。另外，被告2021年5月24日向遮仔會申請貸款時，無申報未還清從其他機構借來的貸款等，導致遮仔會批出80,280元貸款。若遮仔會知悉其真實財務狀况，不會批款。

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