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朱國強倡容許非本地生自費入讀公營中小學　蔡若蓮：不適合 (12:20)

教育界立法會議員朱國強於立法會口頭質詢問及，當局會否考慮放寬學生簽證資格，容許非本地未成年學生來港自費就讀公立或資助中小學。教育局長蔡若蓮說，公營學校以本地兒童學習需要為依歸，認為現時不適合讓非本地生自費來港就讀資助中小學。她又說，公營學校與非公營學校雙軌並行發展，符合香港實際情况。

朱國強說，一名學生入讀直資學校的本地課程為例，一年學費約14萬元，又提及內地很多民營或私辦學校提供DSE課程，質素參差之餘學費較香港貴，認為「肥水不流外人田」，質疑當局為何排除非本地生來港自費入讀公營學校。蔡若蓮說，除考慮學費外，公營中小學以母語教學，只提供本地課程，認為考慮政府資源、善用公帑原則及教育生態，目前不適合在公營學校以自費形式錄取非本地生。

蔡若蓮又說，2022年至2024年間，入境處一共批出1686個學生簽證及入境許可，讓17歲以下的非本地兒童來港就讀直資、私立或國際學校，但無備存有關學生入讀不同學校的類別數字。她稱，會密切留意非本地兒童對香港學位的需求，動態評估學位的供求情况，適時推出措施調整學額供應，包括通過校舍分配工作，支持提供非本地課程的非牟利私立學校發展，同時探討便利非本地生來港以自費方式，入讀非公營學校的可能性。

增IB課程學額？　蔡若蓮：長遠會檢視公營學校有否條件推一校兩制等

選委會議員鄧飛說，現時持海外護照的人士可自資入讀非公營學校，但若學生只持有內地身分證、父母並非經人才計劃入境香港，就不能在港讀書，他關注當局會否將入讀資格統一。蔡若蓮說，部分學生持學生簽證入讀，部分則是跟隨家長來港，故持海外護照入讀，而目前內地、台灣及澳門不設18歲以下學生簽證。

選委會議員管浩嗚認為，目前IB課程學額不夠，關注當局會否加大有關名額，特別是針對直資學校。蔡若蓮說，本地學校主要提供本地課程，而公帑不會資助非本地課程，當局長遠會檢視公營學校是否有條件或需求，以自費形式、一校兩制等形式運作，會考慮法例及技術上是否可行。

相關字詞﹕非本地學生 朱國強 蔡若蓮 教育局 立法會 編輯推介

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