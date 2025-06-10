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醫衛局：將設「慢病共治平台」涵更多病種 2026年第四季推行社區藥房計劃 (22:56)

醫衛局向立法會提交文件，計劃於「慢病共治計劃」先導期於明年年底完結後，深化發展為「慢性疾病共同治理平台」，逐步覆蓋更多慢性疾病病種，建立家庭醫生制度，由家庭醫生作為市民的第一線基層醫療服務提供者，並建立雙向轉介機制，確保複雜病例適時獲專科跟進。

文件中表示，「慢病共治計劃」累計參與人數有13.1萬人次，7.4萬人完成篩查，約3.1萬人被診斷為患有糖尿病、高血壓或高血脂。已進入治療階段的計劃參加者人數有約3.1萬人。根據委託本地大學的初步分析，糖尿病參加者的糖化血色素值下降1.0%；高血壓參加者的收縮壓下降了15.0mmHg。

醫衛局提出，政府計劃在「慢病共治計劃」三年先導期結束後，深化發展為「慢性疾病共同治理平台」，以現行糖尿病及高血壓管理為基礎，整合基層醫療服務資源，逐步覆蓋更多慢性疾病病種，並加入更多健康賦能的元素和預防性護理項目，康健中心和家庭醫生將成為「慢病共治平台」的重要支柱，其中會建立家庭醫生制度，由家庭醫生作為第一線基層醫療服務提供者，去年施政報告提出的乙型肝炎篩查計劃，亦會沿用慢病共治平台推行。

至於社區藥房計劃，預計於2026年第四季開始分階段推行社區藥房計劃（社區）， 目標是全港各區有至少四至五間社區藥房提供服務，服務初期將於數區試行，然後分階段擴展至全港18區。社區藥房計劃（院舍）則預計於2026年第一季開展首階段招標工作並於2027年第一季開始分階段推行。

相關字詞﹕慢病共治 社區藥房 三高

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