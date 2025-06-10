女教師FB發布寫「黑警」圖片遭革職覆核得直　公務員事務局上訴 (18:51)

時任教師譚玉芬2019年6月至9月在個人facebook發布8則帖文，圖片和文字提及「黑警死全家」和「黑警開OT」等。公務員事務局轄下的聆訊委員會裁定屬仇恨言論，將譚革職。譚一方其後申請司法覆核，法官高浩文去年裁定將譚革職且不保留福利，做法嚴厲和具壓迫性，涉法律上錯誤。

代表公務員事務局長的資深大律師陳浩淇陳辭指，政府期望教師秉持高道德水平和專業操守，並有守則提醒公務員保持政治中立，尤其在社交平台上克制。公務員若有意表達意見，可循內部渠道反映，並非完全禁止表達自由。

陳重申公務員事務局監督公務的專業知識和經驗無容置疑，自然在決定適當的懲處前已平衡所有因素，包括聽取兩位或以上高級公務員的意見、意識到譚任教了27年將近退休等，未能證明決定存在重大和真確的偏見，法庭不應干預。

代表譚玉芬的資深大律師鮑進龍回應時指，作出革職決定的過程不透明，例如譚向教育局求情透露患上抑鬱症，局方回應時既無表明認為懲罰仍然合理，亦無質疑說法。鮑提到在一些類同案例中，公務員仍可保留退休金，局方分析本案時沒有提供足夠理由解釋為何強制退休不適合，令人懷疑決定帶有偏見。