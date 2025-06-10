明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

女教師FB發布寫「黑警」圖片遭革職覆核得直　公務員事務局上訴 (18:51)

官立中學女教師涉2019年反修例運動期間，在facebook發布寫上「黑警」的圖片等，其後被革職，她入稟司法覆核勝訴，公務員事務局申請上訴，聆訊今（10日）在上訴庭進行。局方指女教師理應春風化雨，卻反過來散播仇恨，革職恰當；教師一方指，局方未能解釋為何強制退休（不論褫奪全部或部分退休福利）作為替代選項，無法造成震懾效果並繼續維護公眾對公務員和教師的信心，而需採用過分嚴厲和苛刻的處罰。3名法官將於9個月內頒判辭。

時任教師譚玉芬2019年6月至9月在個人facebook發布8則帖文，圖片和文字提及「黑警死全家」和「黑警開OT」等。公務員事務局轄下的聆訊委員會裁定屬仇恨言論，將譚革職。譚一方其後申請司法覆核，法官高浩文去年裁定將譚革職且不保留福利，做法嚴厲和具壓迫性，涉法律上錯誤。

代表公務員事務局長的資深大律師陳浩淇陳辭指，政府期望教師秉持高道德水平和專業操守，並有守則提醒公務員保持政治中立，尤其在社交平台上克制。公務員若有意表達意見，可循內部渠道反映，並非完全禁止表達自由。

陳重申公務員事務局監督公務的專業知識和經驗無容置疑，自然在決定適當的懲處前已平衡所有因素，包括聽取兩位或以上高級公務員的意見、意識到譚任教了27年將近退休等，未能證明決定存在重大和真確的偏見，法庭不應干預。

代表譚玉芬的資深大律師鮑進龍回應時指，作出革職決定的過程不透明，例如譚向教育局求情透露患上抑鬱症，局方回應時既無表明認為懲罰仍然合理，亦無質疑說法。鮑提到在一些類同案例中，公務員仍可保留退休金，局方分析本案時沒有提供足夠理由解釋為何強制退休不適合，令人懷疑決定帶有偏見。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞