女教師FB發布寫「黑警」圖片遭革職覆核得直　公務員事務局上訴 (18:51)

官立中學女教師涉2019年反修例運動期間，在facebook發布寫上「黑警」的圖片等，其後被革職，她入稟司法覆核勝訴，公務員事務局申請上訴，聆訊今（10日）在上訴庭進行。局方指女教師理應春風化雨，卻反過來散播仇恨，革職恰當；教師一方指，局方未能解釋為何強制退休（不論褫奪全部或部分退休福利）作為替代選項，無法造成震懾效果並繼續維護公眾對公務員和教師的信心，而需採用過分嚴厲和苛刻的處罰。3名法官將於9個月內頒判辭。
時任教師譚玉芬2019年6月至9月在個人facebook發布8則帖文，圖片和文字提及「黑警死全家」和「黑警開OT」等。公務員事務局轄下的聆訊委員會裁定屬仇恨言論，將譚革職。譚一方其後申請司法覆核，法官高浩文去年裁定將譚革職且不保留福利，做法嚴厲和具壓迫性，涉法律上錯誤。
代表公務員事務局長的資深大律師陳浩淇陳辭指，政府期望教師秉持高道德水平和專業操守，並有守則提醒公務員保持政治中立，尤其在社交平台上克制。公務員若有意表達意見，可循內部渠道反映，並非完全禁止表達自由。
陳重申公務員事務局監督公務的專業知識和經驗無容置疑，自然在決定適當的懲處前已平衡所有因素，包括聽取兩位或以上高級公務員的意見、意識到譚任教了27年將近退休等，未能證明決定存在重大和真確的偏見，法庭不應干預。
代表譚玉芬的資深大律師鮑進龍回應時指，作出革職決定的過程不透明，例如譚向教育局求情透露患上抑鬱症，局方回應時既無表明認為懲罰仍然合理，亦無質疑說法。鮑提到在一些類同案例中，公務員仍可保留退休金，局方分析本案時沒有提供足夠理由解釋為何強制退休不適合，令人懷疑決定帶有偏見。