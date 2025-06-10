涉詐騙戶外廣告採購訂單　前維他奶市場部經理囚2年9個月 (19:14)

被告陳永峰（41歲），維他奶國際集團有限公司市場部前經理，早前經審訊後被裁定三項罪名成立，包括兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人，違反《防止賄賂條例》條及《刑事罪行條例》，以及一項欺詐罪，違反《盜竊罪條例》。同案被告姜梓萍（50歲），維他奶市場部前戶外展銷主任，早前承認上述兩項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名，今被判囚9個月，緩刑兩年。

法官今日批准控方申請，就其中一項控罪頒令充公陳永峰犯罪得益60萬元，即他從案中獲取的利潤。陳永峰須於6個月內履行充公令的要求，否則可遭加刑19個月。

案發時，陳永峰的職責包括為維他奶市場部採購組及戶外廣告組批核委聘服務供應商，姜梓萍則負責協助陳向服務供應商索取報價單。視乎採購項目的金額，二人需取得最少兩份或三份報價單。維他奶員工手冊訂明，所有員工必須向公司申報潛在利益衝突，並在參與可能導致利益衝突的業務前索取書面批准。

維他奶進行內部審計後向廉署作出貪污投訴，廉署跟進發現，陳永峰於2016年1月指示女友開設Why Creative Graphic Design House（Why Creative）以承接維他奶的相關工作。Why Creative實質上由陳操控，但他從沒就自己在該公司的權益作出申報。於2016年1月至2019年10月初期間，陳把39項總值約190萬元的維他奶戶外廣告採購訂單判授予Why Creative，陳永峰的女友其後就二人的協議，將Why Creative的四成利潤，即逾60萬元，交予陳。

案情又指，陳永峰曾繞過上司，擅自批出向一間服務供應商支付月費36000元，訛稱安排巡查維他奶戶外廣告狀況。當維他奶要求戶外廣告組提交包括Why Creative在內的三間獲判服務供應商的相關報價單、戶外廣告的巡查報告時，陳串謀姜等下屬捏造了30份看來由四間服務供應商發出的報價單提交審核，誤導維他奶有關訂單的採購符合公司規定。

另外，他們又串謀捏造38份戶外廣告巡查報告，誤導維他奶相關服務供應商已於指定時段內完成相關檢查，惟該四間服務供應商從沒有發出涉案的報價單，而相關服務供應商亦沒有進行報告所述的巡查。