無業男涉強姦勒索性伴侶　陪審團裁8罪成 (18:08)

控方案情指，被告黎逸邦(案發時32歲，下同)與事主X(25歲)2021年7月經交友平台認識，兩人發展成性伴侶關係。同年10月中旬，X有感被告時常要她先付飯錢及以她的名義訂酒店房，要求終止關係；被告回覆指，已找私家偵探調查X的背景，更稱手握X的照片，並揚言要X「留意『連登』成人台」，令X相信被告擁有她的不雅照。

就著勒索過程，控方指稱，被告先以「下返啖氣」為由向X勒索5萬元，否則公開載有X照片的USB，同時聲稱若X照辦，5天後會歸還5萬元及有關照片。當時X跟被告討價還價，獲准少付1000元被告拖欠她的飯錢，繼而先後向被告轉賬共4.9萬。

然而，在付款過程，被告曾稱「想發泄一下」，並以公開照片作要脅，迫使X與他性交。此外，被告以不同藉口拖延歸還X的照片及她支付的金錢，並再次威脅X性交。兩人性交後，被告再要求X陪伴他3個月並交出6萬元「抵押」，此時X不再相信被告，雙方爭拗期間，被告強姦X。3天後，被告再要求X以2萬元償回她的照片，X決定向社工求助及選擇報案。

經過7天審訊，陪審團一致裁定被告就一項勒索罪脫，該罪涉及被告最初被指向X勒索的5萬元。與此同時，陪審團一致裁定被告就其餘一項強姦罪、兩項以威脅手段促使非法性行為罪、兩項勒索罪，以及三項盜竊罪成。游官把案件押後至7月30日判刑。