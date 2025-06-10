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男社工在宿舍非禮2男童罪成囚3年　官斥被告違反誠信及濫用職權 (17:44)

深水埗某男童宿舍的男社工涉3度非禮兩名15歲男童，包括觸摸下體。社工經審訊後，被裁定3項猥褻侵犯另一人罪成。區院暫委法官鄧少雄今（10日）於屯門裁判法院判被告監禁3年。鄧官判刑時指斥，案中宿舍服務有情緒及行為問題的男童，本應為男童提供一個安全及受保護的環境，被告身為社工卻違反誠信及濫用職權，不但沒保護男童，更利用與受害男童之間的巨大權力差異來犯案。

被告為K.E.（39歲）。在他被裁定罪成的控罪中，有兩罪分別發生於2023年6月某日及7月10日，事主為男童Z，另一罪發生於同年7月10日，事主為男童X。被告被控的另一項非禮罪涉及男童Y，此罪被裁定罪名不成立。

鄧官引述辯方的書面求情內容指，被告平時負責照顧患自閉症的外甥，又會向胞妹提供經濟支援。辯方稱，被告努力工作及進修，也熱心公益。控方則指，被告有碩士學歷。鄧官又引述被告的心理報告指，被告重犯的機會為中等偏低，有機會受男童性吸引；而背景報告則顯示，被告沒展現悔意。

鄧官判刑時稱，被告觸碰X的下體，另有兩次非禮男童Z，被告在其中一次事件中觸碰Z的下體約30秒，並在Z掙扎時用力握其下體；在另一次事件中，被告趁Z和舍友玩摔跤時，乘機觸碰其下體，而當時Z無力反抗，因此被告的行為與對Z使用武力無異。鄧官指，被告與X及Z的年齡相差22年，而且與他們有巨大權力差異，被告負責維持宿舍的秩序，Z擔心被告不批准他放假回家以及沒收其手機，X則因被告的身分而容忍其行為。

鄧官指，案中宿舍服務有情緒及行為問題的男童，本應為男童提供一個安全及受保護的環境，但被告身為社工，卻在宿舍內非禮男童，令Z的精神及情緒受困擾，X則出現創傷後的反應。鄧官裁定每項控罪以15個月為量刑起點，部分刑期分期執行，考慮到被告長期服務社會，給予他額外減刑3個月，終判囚3年。

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