孟加拉裔父母涉劇烈搖晃幼子致頭部重傷不治　遭陪審團一致裁定謀殺罪成 (17:22)

被告HOSSAIN Md. Imran(32歲)及AKTER Mrs Farzana(28歲)同報稱無業，他們均否認於2019年8月30日謀殺Hossain Iyman(何義文)，及於同年8月8至24日殘暴對待他。兩人今被裁定全部罪成後表現平靜。

綜合控方開案陳辭及控辯雙方承認事實，事主何義文2019年7月8日在香港出生，與兩名被告及22個月大的哥哥同住於約100呎劏房。

同年8月24日，事主昏迷，兩名被告把他送院，醫生經診斷後發現其臉頰及前額有瘀傷、鼻子擦傷，大腿及肋骨有多處骨折，頭部亦受重傷，傷勢包括顱內出血、腦部腫脹和腦細胞受損，最終院方基於傷勢可疑報警。翌日，警方拘捕兩名被告。同月30日，只有53日大的事主離世，驗屍結果顯示，他身上1條左邊肋骨及7條右邊肋骨骨折，其頭部傷勢導致他死亡。

控方表示，兩名被告在警誡錄影會面中，試圖把長子形容為有妒忌心及頑皮、多次傷害弟弟的男孩，並聲稱於8月24日目睹長子躺在哭泣的事主身上，猜測長子曾經從行李箱跳到事主身上，認為事主身上傷勢跟他們無關。

控方認為，年幼的長子根本沒能力對事主造成如此嚴重的傷害，加上事主由父母照顧、在家中受傷，推斷有關傷勢由父母造成，並控告兩人謀殺。此外，控方表示，事主出生一個月後，體重由2.42公斤增至3.5公斤，惟在2019年8月8日至24日期間體重沒增長，而且事主體溫異常，身上亦有紅腫和咬痕，因此控以兩名被告殘暴對待兒童罪。