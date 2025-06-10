國安處指「逆統戰：烽火」流動應用程式宣揚港獨台獨　市民若下載或「課金」或違國安法 (17:22)

根據被指涉違法的應用程式網站內容，指玩家可選擇「效忠」不同陣營，又有內容提及「顛覆共產政權」。

國安處表示，「逆統戰：烽火」鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。處方續說，任何人或組織明知而發布該應用程式或相關内容，包括透過互聯網向他人分享或推薦該應用程式，均有機會干犯《港區國安法》第21條「煽動分裂國家罪」、第23條「煽動顛覆國家政權罪」及《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖的相關罪行」。

國安處說，市民切勿下載該應用程式或以任何方式資助相關開發商，若任何人已下載該應用程式，應立即刪除，切勿以身試法。處方亦表示，危害國家安全的行為和活動是極嚴重罪行，警方有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。