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國安處指「逆統戰：烽火」流動應用程式宣揚港獨台獨　市民若下載或「課金」或違國安法 (17:22)

警方國安處今日（10日）表示，名為「逆統戰：烽火」的流動應用程式以遊戲作為包裝，其目的為宣揚「台獨」、「港獨」等分裂國家的主張，提醒市民切勿下載該用程式，亦不應「課金」，否則可能被視為管有具煽動意圖的刊物。經保安局長批准，國安處已根據《香港國安法第四十三條實施細則》附表4，就有關「逆統戰：烽火」的電子信息作出禁制行動。

根據被指涉違法的應用程式網站內容，指玩家可選擇「效忠」不同陣營，又有內容提及「顛覆共產政權」。

國安處表示，「逆統戰：烽火」鼓吹武裝革命、推翻《中華人民共和國憲法》所確立的中華人民共和國根本制度，並意圖引起對中央及香港特別行政區政府的憎恨。處方續說，任何人或組織明知而發布該應用程式或相關内容，包括透過互聯網向他人分享或推薦該應用程式，均有機會干犯《港區國安法》第21條「煽動分裂國家罪」、第23條「煽動顛覆國家政權罪」及《維護國家安全條例》第24條「煽動意圖的相關罪行」。

國安處說，市民切勿下載該應用程式或以任何方式資助相關開發商，若任何人已下載該應用程式，應立即刪除，切勿以身試法。處方亦表示，危害國家安全的行為和活動是極嚴重罪行，警方有法必依、執法必嚴，會追究法律責任到底。

相關字詞﹕國安處 港區國安法 維護國家安全條例 編輯推介

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