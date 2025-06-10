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中煤香港副總經理索賄罪成囚10個月　官指索賄雖失敗但應判阻嚇性刑罰 (16:56)

中煤能源香港有限公司（下稱中煤香港）時任副總經理涉於2018年向合作伙伴索賄約200至300萬元，助對方以最有利條款解決物業發展項目中的爭議，早前被被裁定一項代理人索取利益罪成，今（10日）於東區裁判法院被判囚10個月。裁判官屈麗雯判刑時指出，雖然被告未能成功索款，但涉案金額不少，而且貪污為嚴重罪行，須判處阻嚇性刑罰，監禁是無可避免。

被告王文寧（現64歲）案發時為為中煤香港副總經理。辯方求情時稱被告背景報告正面，顯示他為人善良和慷慨，在廉署調查案件提供全面協助，現患糖尿病需接受藥物治療，冀法庭輕判。不過裁判官指稱，被告作為富經驗及在港工作多年的高層人員，其行為顯示他清楚他的所作所為，而且其悔意只流於表面。

控方開案陳辭稱，中煤香港為中國中煤能源集團有限公司（下稱中煤集團）的子公司。中煤集團與高豪企業有限公司（下稱高豪）之間有爭議，即中煤香港擬收回中煤集團與高豪於1994年共同投資的物業發展項目中的部分資金，但沒達成協議。

被告負責處理爭議，他於2018年10月8日對高豪董事周台婷說，他需金錢來支付一宗山西洗煤場意外的賠償金，問周可否借他200萬至300萬元。作為交換條件，被告會以對高豪最有利的條件解決項目爭議。

相關字詞﹕法庭 編輯推介 貪污 中煤能源 賄賂

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