中煤香港副總經理索賄罪成囚10個月　官指索賄雖失敗但應判阻嚇性刑罰 (16:56)

被告王文寧（現64歲）案發時為為中煤香港副總經理。辯方求情時稱被告背景報告正面，顯示他為人善良和慷慨，在廉署調查案件提供全面協助，現患糖尿病需接受藥物治療，冀法庭輕判。不過裁判官指稱，被告作為富經驗及在港工作多年的高層人員，其行為顯示他清楚他的所作所為，而且其悔意只流於表面。

控方開案陳辭稱，中煤香港為中國中煤能源集團有限公司（下稱中煤集團）的子公司。中煤集團與高豪企業有限公司（下稱高豪）之間有爭議，即中煤香港擬收回中煤集團與高豪於1994年共同投資的物業發展項目中的部分資金，但沒達成協議。

被告負責處理爭議，他於2018年10月8日對高豪董事周台婷說，他需金錢來支付一宗山西洗煤場意外的賠償金，問周可否借他200萬至300萬元。作為交換條件，被告會以對高豪最有利的條件解決項目爭議。