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房協公布花園大廈首階段重建之調遷安排　受影響租戶享調遷津貼 (15:59)

有「雀仔樓」之稱的觀塘花園大廈二期重建計劃分階段進行，香港房屋協會今日（10日）公布首階段燕子樓、喜鵲樓的調遷安排，受影響的租戶可享調遷津貼，並將可遷至預留的孔雀樓、畫眉樓、百靈樓及玉蓮臺第一至四座翻新單位，或選擇入住房協轄下部分出租單位並享租金減免。

觀塘花園大廈二期是區內首條廉租屋邨，屋邨分為「燕子」、「喜鵲」、「畫眉」、「百靈」、「孔雀」五棟樓宇，房協於2017年規劃重建，並在牛頭角安定街興建新大廈「鴻鵠臺第一座」，提供371個單位，料2026年上半年落成。首期計劃涉清拆燕子、喜鵲兩棟樓宇。

房協表示，受影響租戶均可享根據租約上家庭成員數量，享10740元至33260元不等的搬遷津貼，而他們除可調遷至花園大廈其他樓宇外，亦可調入觀塘花園大廈玉蓮臺第一至四座單位；另外，受影響租戶亦可選擇搬入「鴻鵠臺第一座」單位、樂啟都匯樂真樓剩餘約100個單位、石排灣道漁映樓剩餘約200個單位內，並享有共四成、且依年遞減一成的租金減免，即於第五年才需繳付十足租金水平。此外，他們亦可選擇其他的房協轄下出租屋邨。

至於毋須房協提供住屋安排、並會遷出花園大廈者，房協表示，除購買了資助房屋的租戶外，合資格住戶還會額外享有一次性的「單身、二人家庭現金津貼」。

工聯會立法會議員鄧家彪認為安置方案清晰，形容方案的數量和搬遷位置「超出預期」，居民亦有搬離觀塘的選擇。花園大廈暫未被重建影響的居民，亦可以提出特別調遷，同享搬遷津貼，鄧形容是「天大的喜訊」，認為近十幾年香港公屋資源十分緊張，房協有寬鬆和友善安排是值得稱讚。

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