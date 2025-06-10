明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

《香港商報》廣告部總監涉要求下屬分享佣金　曾對下屬稱「我算收得你少」 (14:29)

《香港商報》43歲時任廣告部營運總監涉要求下屬與他分享由報館支付的佣金，包括於2020年至2022年從兩名下屬接受逾8.8萬元，另於2021年至2022年向另外兩名下屬索取30%佣金。該時任總監否認代理人接受利益等8罪，案件今（10日）於區院開審。女下屬供稱，被告向他索取佣金時曾說「我算收得你少」。

被告胡桁誌（43歲，又名胡智衡）為《香港商報》時任廣告部營運總監，否認3項串謀使代理人索取利益罪以及5項代理人接受利益罪。控方開案陳辭指，案發時被告負責監督商報廣告部業務主任李國維、敖錦輝、黃美琪、蘇嘉琪工作。廣告部業務主任負責為商報活動尋找贊助商，而當他們的每月業績超過4萬元時，商報會向他們支付佣金，金額是贊助費總額的10%，但被告不得分享佣金。

開案陳辭續指，被告與李國維於2021年串謀向黃美琪索取利益，金額是黃就「2021傑出商界女領袖獎」活動應得佣金的30%。被告與李又於2021至2022年，向蘇嘉琪索取就「2021傑出商界女領袖獎」及「慶祝中國共產黨成立100周年大型圖片展」（圖片展）活動各應得佣金的30%。黃及蘇拒絕有關索款要求。陳辭稱，被告又於2020至2022年分別從李國維及敖錦輝接受共逾8.8萬元利益，款項來自2019至2021年的「傑出商界女領袖獎」及「圖片展」活動的佣金。

女下屬黃美琪今在庭上供稱，李國維曾要求她及蘇嘉琪與被告分享佣金。她指李當時說「佢（被告）幫咗我哋，都要分返啲俾佢」。據黃理解，被告認為陪同他們去與贊助商開會，就是幫助他們。

黃指，她於2021年10月12日與被告及李理論，被告聲稱李與他分享一半佣金，並對黃說「我算收得你少」。黃無法接受，終在同年12月31日離職。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞