《香港商報》廣告部總監涉要求下屬分享佣金　曾對下屬稱「我算收得你少」 (14:29)

被告胡桁誌（43歲，又名胡智衡）為《香港商報》時任廣告部營運總監，否認3項串謀使代理人索取利益罪以及5項代理人接受利益罪。控方開案陳辭指，案發時被告負責監督商報廣告部業務主任李國維、敖錦輝、黃美琪、蘇嘉琪工作。廣告部業務主任負責為商報活動尋找贊助商，而當他們的每月業績超過4萬元時，商報會向他們支付佣金，金額是贊助費總額的10%，但被告不得分享佣金。

開案陳辭續指，被告與李國維於2021年串謀向黃美琪索取利益，金額是黃就「2021傑出商界女領袖獎」活動應得佣金的30%。被告與李又於2021至2022年，向蘇嘉琪索取就「2021傑出商界女領袖獎」及「慶祝中國共產黨成立100周年大型圖片展」（圖片展）活動各應得佣金的30%。黃及蘇拒絕有關索款要求。陳辭稱，被告又於2020至2022年分別從李國維及敖錦輝接受共逾8.8萬元利益，款項來自2019至2021年的「傑出商界女領袖獎」及「圖片展」活動的佣金。

女下屬黃美琪今在庭上供稱，李國維曾要求她及蘇嘉琪與被告分享佣金。她指李當時說「佢（被告）幫咗我哋，都要分返啲俾佢」。據黃理解，被告認為陪同他們去與贊助商開會，就是幫助他們。

黃指，她於2021年10月12日與被告及李理論，被告聲稱李與他分享一半佣金，並對黃說「我算收得你少」。黃無法接受，終在同年12月31日離職。