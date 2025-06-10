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的士司機疑遭警員箍頸癱瘓亡　警長稱曾拍打事主臀部以示警告 (13:47)

的士司機2012年疑遭警員箍頸後癱瘓近一個月後不治，死因庭今日（10日）繼續展開研訊。事發時衝鋒車主管、警長羅偉民供稱，當警員搬運事主上警車時，他發現有警員的手「喺司機嘅頭左右」。羅欲拍打警員的手，以提醒對方要小心事主頭部，惟沒打中及拍落在事主背部。

警長羅偉民續作供，指事發於2012年11月11日，他指示警員以襲擊罪拘捕事主陳輝旺（終年65歲），事主反抗後被反鎖手銬。當警員馬振康及林偉榮合力將事主抬上警車時，羅看見林把手放置在事主頭部附近，欲以拍手的方式提醒對方，但誤拍在事主背部。

羅形容當時事主背朝天，上半身已進入警車內，羅有份協助，抽起事主的腰帶。其間事主不停撥動手指，一度觸到羅腰間的快速入彈器，羅向事主表示「你係咪想搶槍」及拍打事主臀部以示警告，事主停止手部動作。其後，事主坐在車廂地下，情緒激動，曾站在警車外欲逃回的士。羅與同袍扶事主返回警車時，事主身體放軟。

羅又指，事主從沒表示其頸部不適，羅注意事主前額有擦傷及神情疲倦，通知在場救護員照料事主。就事發時警察對事主使用武力，羅稱他拍打事主臀部屬於「震擊」，亦估計同袍用直臂壓倒將事主制服在地，但稱使用武力的原則是最低武力，當達到成效便要停手。陪團員提問，當時會否考慮使用胡椒噴劑。羅稱「徒手好啲，胡椒噴劑對人體刺激多，唔知有冇更差嘅情况出現。」

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