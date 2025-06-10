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港燈工程師認為艙房通道為南丫四號設計一部分　無驗船督察曾提出裝水密門 (13:43)

2012年南丫海難造成39人死亡，死因庭今（10日）就事件展開第26日研訊，庭上繼續傳召「南丫四號」船主港燈的證人作供。負責維修船隻的港燈工程師及時任港燈「大偈（輪機長）」皆認為，「南丫四號」船尾油箱房和舵機房之間的通道口，屬船隻設計一部分。該名工程師另供稱，曾跟隨海事處驗船督察檢驗「南丫四號」，不曾有督察提出在上述通道口裝設「水密門」。

港燈工程師羅國昌供稱，1980年加入港燈成為機械學徒，1995年升任助理工程師，至2007年再升任工程師。羅確認「南丫四號」約於1995至96年交付港燈，他曾參與該船維修工作，但較複雜的工序則交由船廠處理。

「南丫四號」船尾油箱房和舵機房之間艙壁上的通道口沒裝設水密門，被指為該船沉沒的原因之一，羅國昌表示知悉上述通道口存在，空間足夠讓人通過，但沒有對此抱有懷疑，認為這屬「南丫四號」的設計。死因研訊主任李希哲指出，「南丫二號」、「南丫十一號」和「南丫十二號」均不設有關通道口，問羅國昌曾否探究「南丫四號」與上述三艘船設計上的分別？羅說沒有。

就海事處針對「南丫四號」進行的「兩年檢」，羅國昌供稱，他會跟隨海事處驗船督察檢驗船隻，一般而言督察「個個艙都會落去睇」，過程中會環顧四周。羅同時確認，不曾有驗船督察提出在「南丫四號」船尾油箱房和舵機房之間的通道口裝設「水密門」。

另外，庭上傳召兩名時任港燈「大偈」郭華喜及關繼歡作供，兩人皆曾處理「南丫四號」相關工作。郭華喜供稱，早於90年代知悉「南丫四號」船尾油箱房和舵機房之間有通道口，當時覺得屬設計一部分，不曾就此跟同事討論；關繼歡則認為，不設上述通道口會「方便咗」。聆訊明續。

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