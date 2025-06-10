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2025年6月10日星期二
工人貨櫃碼頭遭貨物壓傷 獲救清醒送院
(13:28)
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上午11時許，葵涌貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心內，一名男子工作期間，被貨物壓住身體，同事見狀立刻報警，消防到場將傷者救出，他清醒由救護車送往瑪嘉烈醫院治理。警方初步調查列作工業意外。
相關字詞﹕
工業意外
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