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楊德強：粵港澳三地8月於統一平台發售全運會門票　紀念品將於7月放售 (11:54)

第十五屆全運會11月舉行，本港承辦8個項目。全國運動會統籌辦公室主任楊德強今日（10日）在港台《千禧年代》表示，當局現在已與廣東、澳門方面溝通，籌備商討7月的紀念品售賣安排和8月的售票安排，他提及三地將在8月使用統一平台發售全運會門票。

楊德強表示，全運會11月開始，8月才進行統一售票，對於有聲音指間隔時間太短，尤其旅遊業界指不便準備，楊德強回應指，全運會有自己的規則及安排，現時安排與以往差不多，奧運會提早一年售票是因其面向全世界，有必要予時間觀眾提早訂機票及安排住宿。

楊德強續指，國家體育總局已經發布全運會的賽程，每個項目比賽日期已確定，本港未來數個月的工作重點是安排每日比賽數量和具體時間，另亦要安排運動員食宿，並要安排交通和訓練。楊德強強調，有信心確保跨境賽事順暢進行，他指公路單車、馬拉松香港賽道方面，由統籌人員、運動員乃至教練團隊都對香港段的工作相當滿意，現時路線已經確定，只需要圍繞比賽日期做一些微調，涉及一些事前準備工作，舉例馬拉松的沿途補給站的位置或需調整等，強調調整較細節，不涉比賽本身。

至於早前測試賽收到的改善意見，楊德強指，會因應每個項目的不同情况調整安排，舉啟德體育園在做手球賽事時的燈光方向、燈光強度，以及劍擊比賽的賽場佈置等。楊另透露，目前已培訓近1.7萬名義工。

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