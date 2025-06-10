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七一慶回歸28周年　李家超：港鐵抽獎送7.1萬張電子車票　電車連續三日免費搭 (10:16)

三周後是香港特別行政區成立紀念日，特首李家超今日（10日）表示，當日將推出逾百項慶祝活動，市民將享有公共交通優惠、政府場地免費和海洋公園優惠，以及飲食和購物優惠，港鐵將抽獎送出7.1萬張電子車票，中獎市民可在半年內任選日子，免費乘搭一程本地指定路線車程，7月1日起連續三日可免費搭電車。

公共交通方面，李家超表示，7月1日當日機場快線3至11歲小童免費、60歲及以上市民半價；市民亦可免費乘搭天星小輪來往尖沙嘴和灣仔，並可用免費乘船券乘搭5條新輪渡和富裕小輪航線。

李家超續指，康文署多個室內室外康樂設施、科學館和太空館的常設設施、香港濕地公園、西九文化區「M+」標準票的所有展覽，以及故宮文化博物館所有專題展覽，都將在7月1日當天免費開放；在7月3日或之前，海洋公園還推出成人門票優惠，昂坪360纜車小童及長者來回標準票2.8折。

飲食及購物優惠方面，李家超透露，食環署4個街市——東日街市、香港仔街市、荔灣街市和天幕街市，以及房委會商場、「共築・創業家」、油塘「大本型」都會推出優惠或派發禮品。另外，1日起連續7日，市民在本地魚菜直送網站或手機程式購買魚類統營處、蔬菜統營處特定產品將享7.1折，亦有更多企業將七一優惠，包括百貨公司，連同機場、科學園和數碼港將會推出購物餐飲消費和泊車優惠。

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