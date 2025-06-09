籃球博彩法案下月交立法會 不會就青年賭波設金額上限 會成立青年戒賭輔導中心 (20:58)

麥美娟於會上表示，預計下月向立法會提交條例草案，草案通過後將參考現時賽馬和足球博彩模式，向馬會發出籃球博彩牌照，避免因經營者互相競爭而刺激對賭博的需求。會上不少議員關注馬會獲發牌後，有何具體措施加大支持本地體育發展，麥美娟稱會請馬會提供相關文件。

議員林素蔚建議當局研究為18至25歲人士設每月投注金額上限，麥美娟認為，設投注金額上限未必可達到針對青年宣傳教育工作的作用，舉例該年齡層人士可借用他人的投注戶口投注，強調要做好宣傳教育工作，將沉迷非法賭博禍害的訊息植根青年人。

議員郭偉强表明「原則上不同意」，他說2022年平和基金報告提到有5成受訪年輕人因支持心儀球隊而投注，認為青年將支持球隊和投注捆綁不理想及不健康。麥美娟認為，即使不將籃球博彩合法化，有關情况已出現在非法賭博，當非法賭博猖獗時，政府需將非法賭博行為導入規範化、有限度及節制的博彩活動。

根據民青局提交立法會的文件，過去5年在該4間輔導中心接受輔導或治療服務的人士中，18歲或以下求助者所佔比例維持在1％至2%水平。文件亦提及，過去5年18至21歲投注者比例維持在2%以下，反映增加博彩活動對年輕人的影響甚微。

