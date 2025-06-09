機場擴建項目分判商管工向紮鐵工索賄收賄　被判囚三個月 (20:49)

高俊彥，31歲，浩洲（唐氏）工程有限公司（浩洲工程）時任管工，被判監禁三個月及被頒令須向其時任僱主歸還逾12,000元，相等於涉案賄款的金額。

裁判官朱文瀚判刑時指出，本案案情嚴重，打擊本港勞動市場，影響工人士氣並損害香港的廉潔聲譽，法庭需向公眾發出明確信息，嚴懲貪污不法分子。裁判官以監禁六個月為量刑起點，考慮到被告認罪及即時歸還涉案賄款，遂將刑期扣減至三個月。

案情透露，浩洲工程案發時為機場二號客運大樓擴建工程的分判商，被告為浩洲工程管工，負責帶領及指派一班紮鐵工人工作。工人如須超時工作，時薪會較平常高出1.5倍至兩倍。浩洲工程禁止員工就其事務或業務向他人索取或接受利益。

被告於2022年4月至2023年2月案發期間，分別向三名紮鐵工索取每個工作天100元的賄款或不定金額的茶錢，以協助三人繼續受僱於浩洲工程。被告期間最終從三人收取賄款共6,800元。

此外，被告又向其中一名紮鐵工收取每個工作天200元的賄款，以安排對方超時工作，從而賺取「加班工資」。該名紮鐵工不情願地就30個工作天的超時工作向被告支付賄款共約6,000元。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現涉案工人相信被告有權辭退他們，擔心失業而不情願地向被告支付賄款。其中一名工人其後因拒絕支付被告索取的3,000元賄款而遭當場解僱。