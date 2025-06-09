九旬地主與發展商爭地　死後翌日被頒敗訴　官今批准繼續執行判令 (20:22)

涉案土地面積約17.8萬方呎，位於元朗加州豪園附近，其中約九分一業權由文叔生前持有。地皮的大業主、發展商新基業發展有限公司（下稱新基業）早前欲以243.5萬收購文叔的業權，文叔卻還價逾2378.2萬元。

新基業其後入稟控告文叔，要求分劃或出售涉事地皮的業權。今年2月12日，吳官頒判辭指文叔開價不合理，又稱涉案地規模相當大，分劃土地後仍足夠讓文叔或其子孫興建自己的村屋，頒布分劃令，把約九分一業權分予文叔，並下令文叔支付訟費。

吳官昨另頒判辭披露，新基業於今年3月26日發出單方面傳票，申請在無人代表文叔遺產的情況下繼續本案，以及對分劃令作相應修改。

吳官指出，文叔在分劃令頒布前一日去世，實屬巧合，當時法庭對其死訊並不知情。吳官又分析，他在文叔生前已實質審理文叔的申索，而且新基業一方申請不會對文叔遺產構成損害，反之任何執行分劃令的延誤，對無過錯的新基業一方構成不公，並使其蒙受不利。吳官認為，在無人代表文叔遺產下繼續進行本案法律程序是適宜的，並有助秉行公正，決定批准新基業一方申請，同時不作訟費命令。

此外，吳官接受新基業一方建議，暫緩執行分劃令一個月，以便任何相關人士有充分時間採取其認為適當及必要的行動及提出申請等。

