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港燈曾關注「南丫四號」兩艙之間設通道口　財利船廠：海事處批得即係得 (20:00)

2012年南丫海難造成39死，死因研訊今（9日）踏入第25日。負責驗收「南丫四號」的港燈前海事經理鄧雲安透露，當年發現兩艙之間設通道口，他向財利船廠職員說「咁好啊，畀個通道我哋」，對方揶揄「海事處批得即係得」，令他語塞。他提及港燈船隊的「南丫二號」、「南丫十一號」及「南丫十二號」均由財利建造，和南丫四號結構相近，唯獨後者設置通道。

死因庭開始傳召港燈一方的證人。鄧雲安於1980年擔任港燈碼頭督導，1996年升為海事主任，2013年晉升海事經理，翌年退休。鄧供稱，南丫四號1996年完成建造後，他帶領數名船員檢驗船牌和操作，但無量度船身尺寸，因該船已獲海事處驗船人員檢驗。他稱當時剛升職，並無助手協助，不知有否帶文件驗船。

鄧雲安透露，上船後發現最尾兩艙之間設通道口，他向一名財利職員提出觀察，對方揶揄「海事處批得即係得，合約寫到明，海事處話OK就OK」。他不肯定職員的身分，形容對方態度不客氣，「我都面黑黑，咁樣畀人窒」，雙方鬧得不愉快。死因研訊主任關注，財利合約列明以5塊水密艙壁分隔6個艙室，代表兩艙之間須設水密門，為何財利職員用合約作依據。鄧表示不知道原因，「最主要係相信海事處驗過，一定OK我先至相信」，他只關注船隻可否合法航行，無意繼續跟進。

遇難者家屬一方呈上《明報》報道，引述鄧雲安發現南丫四號無裝水密門，曾將事件告知上司，但上司表示無能為力。鄧供稱無印象曾經受訪，不記得有否向上司匯報。

港燈前海事督導陳俊成則稱，他負責海事組行政工作，包括為船員編制更表。陳稱曾在南丫四號船底發現啫喱狀的鋁合金氧化物，交由維修部跟進，而維修部一向負責較複雜的維修項目。陳又指，不知道船上水密艙壁設計，新船驗收是維修部的職責，而海事組從無提出要裝水密門。

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