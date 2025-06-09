馬時亨稱貿發局將探討於北都建會展場地　將檢視海外辦事處佈局 (18:18)

貿發局主席馬時亨及總裁方舜文今日與傳媒茶敘，馬時亨闡述上任後五大工作方向，包括檢視本港會展設施的改善空間，指會展場地不足，倡探討在北部都會區興建會展場地，以保持本港競爭力。貿發局現時在全球設立51個辦事處，馬時亨說將檢視佈局、資源和人手分配，因應地緣政治，考慮是否需要增設辦事處和資源。被問到會否在「一帶一路」和拉丁美洲等新興市場增設辦事處，他則說尚在研究。

馬時亨又提出，將在貿發局的旗艦活動「亞洲金融論壇」加入產業元素，如烈酒貿易、奢侈品市場趨勢等；並會因應全球趨勢舉辦展覽，包括基於美國收緊海外留學生簽證，針對內地和全球學生舉辦本港大學展覽，透露已與教資會接觸，對方反應正面。

馬時亨稱，貿發局將繼續支援中小企，協助推動數碼化，7月將舉辦相關工作坊。他呼籲中小企走出「舒適區」，開拓新興市場。

貿發局未來一兩個月未有外訪計劃 馬時亨：仍需要與歐美溝通

對於中美貿易戰，馬時亨說商界對於目前環境不會開心，但他認為「不是世界末日」，希望中美貿易談判能有突破，冀雙方加強交流，倘美國總統特朗普訪華或能改變對中國態度。他說，貿發局成立以來遇過很多挑戰，有信心今次同樣能轉危為機。

馬時亨相信，本港「免稅港」地位是目前最大優勢，海外貨品經香港進口內地，毋須徵收關稅。他強調香港是中國一部分，同時是國際金融中心和「一帶一路」樞紐，沒有地方能取代香港功能。

馬時亨曾建議，本港商界和民間到歐美解說香港實况，改變國際觀感。他說貿發局未來一兩個月未有外訪計劃，雖然政治環境會影響溝通，但貿發局的任務是「做生意」，認為仍需要與歐美溝通。方舜文補充，指貿發局是「做實事」，有商機就會外訪，早前曾組織業界到訪美國，亦曾邀請外商來港了解香港現况，對方發現實况較原來認知「好很多」。

方舜文將於今年退休，貿發局早前公開招聘接任人選，方表示早於一年前已決定退休，強調無關貿發局主席換人。馬時亨則說，方舜文離任對他而言是挑戰之一，謂尋找招聘繼任人並不容易，希望能找到合適人選。