連鎖餐飲集團景樂疑全線結業　30多名工友今早勞工處求助 (17:11)

他指，求助工友大多是該集團美孚分店員工，包括廚師、洗碗、幫工等，當中有工友年資達20年，料其長服金達30多萬元。他續指，部份工友稱已收到僱主以現金支付的5、6月薪金，部份人則收到支票，惟不知支票能否兌現，工會將持續跟進。

林又指，部份工友累積逾20日年假未放，涉約2萬多元，另有法定假期未補足，計欠代通知金、遣散費、加班費等其他款項，粗略估算30多名工友追討的欠款總額約100至200萬元。他預計勞工處將聯絡僱主，期望僱主可直接支付欠款，如未能支付，工友要申請破欠基金，也需時數月。

他指以往很多酒樓結業前數月也會拖欠強積金供款，故已提醒工友查看近月的強積金供款紀錄。不過，他續表明，破欠基金不包括強積金欠供部分，如有工友友被欠供強積金，也擔心這些款項「凍過水」。

近月屢有食肆結業，林認為雖然本港旅客數目上升，惟難言飲食業一定受惠，加上港人北上消費，本地飲食業競爭相當激烈。他也留意到統計處數字，飲食業職業空缺數目下跌，促港府要特別留意飲食業輸入的外勞數字，以免令本地工友於食肆結業後更難轉職。