Emily Online︳HKDI與CHANEL合作　學生赴法交流取經 (15:41)

其中兩位參加交流嘅學生林焯鋒（Keith）同陳冠合（Theo），分別係時裝媒體設計高級文憑同時裝設計高級文憑嘅畢業生。Theo分享對參觀CHANEL工藝坊基地Le19M感到難忘，親眼目睹法國工匠各種精湛工藝，令佢感受到每項工藝背後所蘊含嘅專業同匠心，仲領悟到「慢工出細貨」嘅奧妙。受今次交流啟發，Theo用33幅不同尺寸嘅草圖組成作品，記錄喺馬賽嘅點滴，仲同3位同學利用熱縮膠拼成海岸圖案，象徵馬賽嘅地中海風情，同香港海岸線之間嘅連結。

Keith就話，籌備展覽嘅過程好緊張，喺猶豫不決嘅時候，諗起旅程中令佢感受好深嘅一席話「創作要拋開固有的想法，勇於想像」，燃點起佢嘅鬥志。最後Keith運用跨媒體創作，將馬賽同香港嘅影像投射喺LED螢幕上，象徵兩地之間的連結，完成咗佢嘅作品。

HKDI院長王麗蓮表示，同CHANEL嘅合作為學生帶來寶貴嘅學習體驗同實踐機會；副院長林綺妮就希望繼續深化合作，畀更多學生有機會參與。