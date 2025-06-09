Keeta無人機外賣自取服務下單到取貨全程約12分鐘　每次只可送一個餐　價錢較自取貴逾30元 (14:54)

據Keeta應用程式頁面，市民只要將送餐地址設定為馬鞍山公園，再搜索「無人機」，便可找到「McDonald's x Keeta Drone無人機飛送店」及「Pizza Hut x Keeta Drone無人機飛送店」。惟無人機外賣服務只在周一至周五上午11時至下午1時，以及下午2時至4時半開放，周末及香港法定假日休息。麥當勞提供4個1人餐，售86元至100元不等；必勝客則有5個餐選擇，最便宜的1人餐售94元，最貴的2人餐售170元。

馬鞍山海濱長廊的無人機升降點位於公園小食亭附近，科學園的升降點則位於兩間餐廳同一棟大樓的戶外平台，記者今早11時13分試在平台下單麥當勞的100元麥炸雞套餐，包括2件炸雞、1個中薯條、藍莓乳酪及1杯可樂飲品。科學園的麥當勞於記者下單後5分鐘出餐，現場工作人員取餐後前往升降點，將外賣放入保溫箱再安排無人機起飛，過程約需2分鐘，無人機其後於11時20分起飛，5分鐘後到達海濱長廊的無人機升降點。應用程式頁面原顯示預計11時33分才能取餐，最終記者11時25分便可取餐，較系統預快8分鐘。

職員稱無人機每次只可送1個餐 多個餐會安排分批配送

兩升降點均有工作人員長駐，無人機到達海濱的升降點後，會透過掃描地上的二維碼對準位置降落，到地後工作人員會再掃描無人機上的二維碼，無人機便會自動卸貨。位於海濱升降點的工作人員Jason指，由於無人機有載重限制，每次只可送一個餐，故若市民一次過下單多個餐，會安排分批配送，現有6架無人機，但由於民航處暫規定不可同時有兩架無人機在空中飛行，故需輪流配送。

據記者現場所見，11時開放服務後，至下午1時許只有3個無人機外賣訂單，2單為包括記者在內的傳媒測試，但亦有市民今日專程來體驗。

市民West指自己並非馬鞍山居民，但對無人機外賣感興趣，故今日特地來「感受吓」，他形容過程「幾得意」，送餐時間亦比想像中快，僅5分鐘便到達。惟他亦坦言體驗過便夠，相信「無下次」，因無人機外賣運費要逾30元太貴，不太值得。他又指，海濱升降點在戶外兼不近民居，而其實附近商場已有麥當勞，相信區內居民到店面自取更方便，建議可研究在海灘等郊外設無人機外賣自取點，相信人流較多或較有吸引力。

馬鞍山海濱附近最近的麥當勞位於新港城中心，距離升降點約10分鐘步程。有經常到海濱騎單車的市民亦認為無人機外賣不太吸引。市民陳先生今早到海濱騎單車，他指不少由大圍騎車到馬鞍山的車手都會在海濱休息，但即使有無人機外賣補給他亦不會嘗試，「點解要俾多30幾蚊食啲味道一樣嘅嘢？」，又認為除非無人機可將外賣送到市民住所外，「打開窗就攞到」，否則無人機外賣難以發展成「低空經濟」。