Keeta無人機外賣自取服務下單到取貨全程約12分鐘　每次只可送一個餐　價錢較自取貴逾30元 (14:54)

內地外賣平台龍頭美團旗下Keeta今日（9日）起開放無人機外賣自取服務，外賣可從科學園由無人機運送至馬鞍山海濱長廊供市民在升降點自取，目前有2間科學園內的餐廳參與，分別為麥當勞及必勝客。記者今早11時許實測以無人機叫麥當勞外賣，由下單到取貨，全程僅約12分鐘，當中無人機由起飛至送到海濱，僅需時5分鐘。現場所見，麥當勞會將食物放在紙袋，Keeta工作人員其後會將外賣放入一個特製保溫箱，由無人機運送起飛，記者測試所見食物送到後狀態仍完好，沒有倒瀉或壓扁等情况。不過，無人機外賣運費較高且食物選擇較少，記者下單麥當勞的麥炸雞套餐，以無人機配送需100元，但在麥當勞門店外賣自取只需65.5元，貴34.5元。
據Keeta應用程式頁面，市民只要將送餐地址設定為馬鞍山公園，再搜索「無人機」，便可找到「McDonald's x Keeta Drone無人機飛送店」及「Pizza Hut x Keeta Drone無人機飛送店」。惟無人機外賣服務只在周一至周五上午11時至下午1時，以及下午2時至4時半開放，周末及香港法定假日休息。麥當勞提供4個1人餐，售86元至100元不等；必勝客則有5個餐選擇，最便宜的1人餐售94元，最貴的2人餐售170元。
馬鞍山海濱長廊的無人機升降點位於公園小食亭附近，科學園的升降點則位於兩間餐廳同一棟大樓的戶外平台，記者今早11時13分試在平台下單麥當勞的100元麥炸雞套餐，包括2件炸雞、1個中薯條、藍莓乳酪及1杯可樂飲品。科學園的麥當勞於記者下單後5分鐘出餐，現場工作人員取餐後前往升降點，將外賣放入保溫箱再安排無人機起飛，過程約需2分鐘，無人機其後於11時20分起飛，5分鐘後到達海濱長廊的無人機升降點。應用程式頁面原顯示預計11時33分才能取餐，最終記者11時25分便可取餐，較系統預快8分鐘。
職員稱無人機每次只可送1個餐 多個餐會安排分批配送
兩升降點均有工作人員長駐，無人機到達海濱的升降點後，會透過掃描地上的二維碼對準位置降落，到地後工作人員會再掃描無人機上的二維碼，無人機便會自動卸貨。位於海濱升降點的工作人員Jason指，由於無人機有載重限制，每次只可送一個餐，故若市民一次過下單多個餐，會安排分批配送，現有6架無人機，但由於民航處暫規定不可同時有兩架無人機在空中飛行，故需輪流配送。
據記者現場所見，11時開放服務後，至下午1時許只有3個無人機外賣訂單，2單為包括記者在內的傳媒測試，但亦有市民今日專程來體驗。
市民West指自己並非馬鞍山居民，但對無人機外賣感興趣，故今日特地來「感受吓」，他形容過程「幾得意」，送餐時間亦比想像中快，僅5分鐘便到達。惟他亦坦言體驗過便夠，相信「無下次」，因無人機外賣運費要逾30元太貴，不太值得。他又指，海濱升降點在戶外兼不近民居，而其實附近商場已有麥當勞，相信區內居民到店面自取更方便，建議可研究在海灘等郊外設無人機外賣自取點，相信人流較多或較有吸引力。
馬鞍山海濱附近最近的麥當勞位於新港城中心，距離升降點約10分鐘步程。有經常到海濱騎單車的市民亦認為無人機外賣不太吸引。市民陳先生今早到海濱騎單車，他指不少由大圍騎車到馬鞍山的車手都會在海濱休息，但即使有無人機外賣補給他亦不會嘗試，「點解要俾多30幾蚊食啲味道一樣嘅嘢？」，又認為除非無人機可將外賣送到市民住所外，「打開窗就攞到」，否則無人機外賣難以發展成「低空經濟」。