明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

的士司機疑遭警箍頸後癱瘓亡　警員稱無機會讓事主回應指控　已用最低武力 (15:42)

的士司機2012年疑遭警員箍頸後癱瘓近一個月後不治，死因庭今日（9日）繼續展開研訊。拘捕事主的警員遭家屬方質疑，指警員面對事主反抗，為何不能先「停下」並與同袍商討如何安全將事主抬上警車。警員稱，就算他停下，事主未必會停，又指現實並非如看片段般「話停就停」；家屬方提問，警員會否因是次事故的「行為同結果」而感到羞恥，警員稱沒有。

拘捕警員馬振康繼續作供，指事發時他與警長羅偉民分別調查事主陳輝旺（終年65歲）及乘客的糾紛案，兩人都有傷勢。警長查問乘客後認為事主曾襲擊乘客，於是下令馬上作出拘捕。馬稱他沒有懷疑警長的指示，又指他曾查問事主的傷勢，但事主情緒激動且問非所答。惟在家屬方提問下，馬同意當時未有機會讓事主回應警方對他的指控。

馬又指，當他宣布拘捕後，事主抗拒及欲逃上的士。馬與兩名同袍將事主按到地上。家屬方質疑，是否有需要由3名警察合力制止一名老人。馬表示需要，並指已屬最低武力。馬又指，由於事主繼續反抗，警員林偉榮上前協助，兩人在數秒間合力抬事主上警車。

家屬方提問，為何馬不先停下，與林溝通與思考應如何將事主安全地解押上警車。惟馬稱，「如果有個掣，禁咗大家都停，我會咁做」，但現實並非說停便停。家屬方亦質疑，從閉路電視片段看到，馬向警車內的事主多次揮拳。馬否認，並指他是在控制事主雙腳。馬亦指，即使事主不服從，他沒有受怒氣而影響執勤。

相關字詞﹕死因研訊 法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞