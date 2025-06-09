的士司機疑遭警箍頸後癱瘓亡　警員稱無機會讓事主回應指控　已用最低武力 (15:42)

拘捕警員馬振康繼續作供，指事發時他與警長羅偉民分別調查事主陳輝旺（終年65歲）及乘客的糾紛案，兩人都有傷勢。警長查問乘客後認為事主曾襲擊乘客，於是下令馬上作出拘捕。馬稱他沒有懷疑警長的指示，又指他曾查問事主的傷勢，但事主情緒激動且問非所答。惟在家屬方提問下，馬同意當時未有機會讓事主回應警方對他的指控。

馬又指，當他宣布拘捕後，事主抗拒及欲逃上的士。馬與兩名同袍將事主按到地上。家屬方質疑，是否有需要由3名警察合力制止一名老人。馬表示需要，並指已屬最低武力。馬又指，由於事主繼續反抗，警員林偉榮上前協助，兩人在數秒間合力抬事主上警車。

家屬方提問，為何馬不先停下，與林溝通與思考應如何將事主安全地解押上警車。惟馬稱，「如果有個掣，禁咗大家都停，我會咁做」，但現實並非說停便停。家屬方亦質疑，從閉路電視片段看到，馬向警車內的事主多次揮拳。馬否認，並指他是在控制事主雙腳。馬亦指，即使事主不服從，他沒有受怒氣而影響執勤。