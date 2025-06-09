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鄺港智母指少與丈夫及子聯絡　不知兒子受通緝及非法出入境 (14:26)

蔡天鳳前家姑李瑞香涉隱瞞兒子鄺港智行蹤案於區院續審，李今（9日）接受控方盤問。李瑞香稱，她與丈夫鄺球「唔係好啱」，所以在警員上門尋人後沒即時向鄺球查詢鄺港智的案件。控方稱，長居內地的鄺港智間中會返港，但根據出入境紀錄，他自2015年起已沒用合法途徑出入香港；李回應指「咁依家我咪知道奇怪囉」。

被告李瑞香（65歲，退休人士）否認一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。控方指，鄺港智2015年被控盜竊罪時曾向李提及。李瑞香則指她於2017年警員到尚德邨單位找鄺港智時才知悉，稱當時只知警員尋人，不知涉及通緝。李指，鄺港智當時解釋稱只是「與朋友炒金時有拗撬」，鄺球亦指兒子經已賠償。

法官陳廣池則指「你都會睇警匪片㗎嘛，你知咩叫通緝，唔係貼街招尋人廣告㗎嘛。」李稱警員只說如果找到兒子就要通知警方。陳官問，鄺球曾任警員，但為何在警員上門後，李沒即時向鄺球查詢。李說「其實我同佢（鄺球）唔係好啱㗎，好多嘢都唔會溝通。」

李稱鄺港智約2016年至2023年長居內地做生意，曾與家人同遊海南，但他只會獨自回港。控方指，根據出入境紀錄，鄺港智自2015年1月起已沒用任何合法途徑出入香港，問李是否對此感意外。李說「我都唔知，點意外？」、「咁依家我咪知道奇怪囉。」

鄺港智前年2月22日離開加多利山單位時，李聲稱她當時害怕蔡天鳳父親上門尋女；控方指李在說謊，且李從沒向蔡母張燕花提及，蔡父不滿鄺港智居於單位並因此發脾氣。李不同意，並指張知道不少事情，但不告訴蔡父，她也會替張守秘密，例如蔡「搵到富貴之路（與譚仔創辦人兒子譚方駿「結婚」）啦，又有層樓又有幾百萬禮金」。

控方指，李聲稱不常與鄺港智聯絡，但李在前年2月與被指屬鄺的電話號碼之間有127次通話。李指因為當時正值過年，但鄺平時很久才找她一次。

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