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TVB《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》等擬不再設中文字幕 有機構憂窒礙聽障兒童學習 (22:45)

無綫電視「翡翠台」網上節目表顯示，周一（9日）起部分兒童節目將不再提供繁／簡中文字幕，涉及《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》等多套兒童動畫。有網上評論估計，改動或源自機構擬裁減字幕組人員。無綫回覆本報查詢稱，「任何改動均符合法規要求」，又強烈譴責失實評論及未經核實的揣測報道，並保留追究權利。

以往無綫「翡翠台」在下午兒童時段播出的節目或動畫，皆會提供繁體或簡體中文字幕；惟根據該台網上節目表，自製兒童節目《Hands Up》，以及《櫻桃小丸子》、《多啦A夢》、《忍者亂太郎》、《星光魔法》等多套兒童動畫，今日起節目表再沒有中文字幕的標示，若取消字幕安排，乃繼「ViuTV」後第二個電視頻道作同類改動。

聽障機構「龍耳」創辦人邵日贊表示，不少聽障兒童透過觀看動畫吸收資訊並學習社交技巧，「例如是用哪些字詞去組成句子，或者如何與別人交流」；而日後不設字幕會窒礙他們了解節目內容，長遠將削弱他們的學習興趣。他促請政府新增要求本地免費電視台為兒童節目提供字幕，保障聽障者公平獲取資訊的權利。

通訊事務管理局辦公室回覆查詢稱，免費電視持牌機構必須每周提供至少14小時兒童節目，而在黃金時段（即晚上7至11時）播出的節目必須配有字幕，除非獲事先批准，否則必須遵守相關指定播放節目及字幕要求。

相關字詞﹕無綫電視 櫻桃小丸子 多啦A夢 龍耳 中文字幕 編輯推介

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