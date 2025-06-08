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彭飛舟：擬更多基層醫療服務項目設標準化共付額　將來每個地區未必劃一收費 (15:49)

政府於前年起推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，為期3年先導計劃將於明年底屆滿。基層醫療健康專員彭飛舟表示，明年3月起會開始就共付額等作檢討。他指，未來計劃將基層醫療服務重整，並擬利用慢病平台擴展至其他平台，更多項目會設「標準化」共付額，而每個地區的共付額未必劃一收費。     

彭飛舟於無綫電視節目《講清講楚》表示，家庭醫生對醫治慢病更加熟悉，未來不少計劃均會利用平台與家庭醫生合作，相信隨著有更多項目、資助均會有改變，家庭醫生未來會「同意平台做法」，「不只是三高，家庭醫生都可以有不同的資助方法。」

被問到是否標準化共付額的收費計算機制，彭飛舟認同說法。他指，家庭醫生與政府就計劃有不同的考慮點，「家庭醫生與政府計劃有不同考慮點，每一個地區都不同，(共付額)未來未必是劃一。」

對於半年後公營醫療收費改革，家庭醫生負荷量會否增加，彭飛舟表示，就基層醫療名冊進行不少資料搜集，其中有1000多名家庭醫生，於下午6時至晚上9時開診。另外亦審視公營醫療普通科門診服務，包括增加一間普通科門診夜診，至未來有15間。

目前有4間地區康健中心仍未成立，彭飛舟則稱，目前18區均有相應選址，會嘗試以不同的模式，加大目前地區康健中心的規模，包括西貢及沙田。他亦表示，正積極籌備社區藥房計劃，其中一個用途是希望可以幫助醫管局藥房的服務。

基層醫療署開設3間「樂妍站」，整合以往衛生署7間婦女健康服務中心的服務。首間位於柴灣健康院的「樂妍站」，將於周四起投入運作，由東華三院負責營運。彭飛舟表示，每年將提供2.4萬個篩查服務名額，多於衛生署婦女健康服務中心每年1.1萬個。

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