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市建局土瓜灣「小區重建新社區」項目未來2至3年陸續落成 (13:32)

市建局正以「小區發展」模式發展土瓜灣「小區重建新社區」。市建局行政總監韋志成於網誌說，「小區重建新社區」整合市建局區內8個毗鄰的市區更新項目，並首次引入總體設計要求，各項目的發展商需按照相關標準興建，現时社區內大部分項目的工程已展開，預計在未來2至3年陸續落成。

韋志成說，有別於零碎的單幢式重建發展或小型重建項目，市建局在2016年起採用「小區發展」模式處理土瓜灣舊區更新，透過系統性的規劃，重整區內8個重建項目土地用途，提升行人和道路網絡，加強連接和暢達性，同時提升綠化和公共休憩空間的面積，並加入一體化的設計。

他提到，目前「小區重建新社區」通往海濱空間的部分路段被學校、臨時停車場等阻隔，而隨著政府將庇利街和浙江街交界、一幅現時屬臨時露天停車場的用地，撥予市建局發展，團隊已初步構思，利用這幅用地靠近庇利街的一方，興建公眾休憩空間並與海心公園範圍連接，以庇利街為骨幹，構建一條「橫向」的綠化行人連接路，方便市民由土瓜灣通往海濱。

韋志成表示，「小區重建新社區」未來仍有不少工作要推進，包括籌備土瓜灣道／榮光街發展計劃 （KC-016）的招標工作，是做好內陸土地與海濱空間連接的關鍵。他期望，「小區重建新社區」能成為可複製、可推廣的成功經驗，在其他舊區實踐，以更高效益的策略和執行計劃，更新舊區。

相關字詞﹕市建局 土瓜灣 重建 編輯推介

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