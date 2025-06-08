市建局土瓜灣「小區重建新社區」項目未來2至3年陸續落成 (13:32)

韋志成說，有別於零碎的單幢式重建發展或小型重建項目，市建局在2016年起採用「小區發展」模式處理土瓜灣舊區更新，透過系統性的規劃，重整區內8個重建項目土地用途，提升行人和道路網絡，加強連接和暢達性，同時提升綠化和公共休憩空間的面積，並加入一體化的設計。

他提到，目前「小區重建新社區」通往海濱空間的部分路段被學校、臨時停車場等阻隔，而隨著政府將庇利街和浙江街交界、一幅現時屬臨時露天停車場的用地，撥予市建局發展，團隊已初步構思，利用這幅用地靠近庇利街的一方，興建公眾休憩空間並與海心公園範圍連接，以庇利街為骨幹，構建一條「橫向」的綠化行人連接路，方便市民由土瓜灣通往海濱。

韋志成表示，「小區重建新社區」未來仍有不少工作要推進，包括籌備土瓜灣道／榮光街發展計劃 （KC-016）的招標工作，是做好內陸土地與海濱空間連接的關鍵。他期望，「小區重建新社區」能成為可複製、可推廣的成功經驗，在其他舊區實踐，以更高效益的策略和執行計劃，更新舊區。