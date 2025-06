范.克萊本國際鋼琴比賽由1962年起每4年舉辦一次,參加者年齡須介乎18至30歲。今屆共340人報名參賽,參賽者要經過多場比賽,最終6人進入決賽;決賽時每人要表演兩首樂曲。沈靖韜於決賽中演奏孟德爾遜的G小調第一鋼琴協奏曲,作品25(MENDELSSOHN Piano Concerto No. 1 in G Minor, op. 25);及布拉姆斯降B大調第二鋼琴協奏曲,作品83(BRAHMS Piano Concerto No. 2 in B-flat Major, op. 83)。

沈靖韜有在香港土生土長,有「鋼琴神童」之稱,曾贏得多個國際比賽,包括德國埃特林根國際青少年鋼琴比賽冠軍、美國珍娜芭侯雅國際少年鋼琴比賽、意大利阿萊桑德羅.卡薩格朗德國際鋼琴大賽。