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擬由馬會籌辦籃球博彩　麥美娟稱要提供有限度合法途徑免「炒熱賭風」 (10:41)

民政及青年事務局建議透過修訂《博彩稅條例》將籃球博彩合法化，並向舉辦商徵收淨投注金50%作籃球博彩稅。政府建議發牌予香港賽馬會進行籃球博彩活動，對於為何未有考慮讓其他博彩機構參與，民政及青年事務局長麥美娟強調政府並不鼓勵賭博，故要提供有限度的合法途徑，認為若找其他博彩機構營辦會「炒熱賭風」。她稱，當籃球博彩合法化後，除現時平和基金的4個輔導中心，初步構思增設一個針對青年教育的輔導中心，當局另亦會研究要求馬會提供資源協助落實推廣體育措施。

麥美娟今早(8日)於商台《政好星期天》說，近年平和基金4個輔導中心的求助數字平穩，而年輕人於馬會開設投注戶口比例長期維持1%至2%，形容青年賭博的情况並非很嚴重，但她強調，政府重視青年賭博情况，會加大平和基金在青年教育及輔導方面的工作。

關愛隊至今探訪47萬戶 舉辦逾3萬次地區活動

關愛隊第一個服務協議期會在今年9月及10月結束，麥美娟說，關愛隊至今已探訪47萬戶有需要的住戶，並進行5.5萬次的簡單家居支援和維修服務，亦於地區舉辦逾3萬次活動。她稱，有關服務若要由政府公務員或聘請其他人提供，所需資源會比關愛隊使用的資源多逾3倍。

另外，區議會改制後上任一年多，本報早前統計區議員去年在區議會大會的發言次數，發現33名區議員去年在逾八成的大會會議中無發言。麥美娟重申，區議員的主要工作不只是在會議室發表意見，而是要出到街上接觸市民、把握民情民意。

至於區議員上任首年工作報告瀏覽時不准拍攝，有民政處職員表明不准抄寫筆記，亦有容許筆錄等，麥美娟稱職員一定不是阻撓傳媒瀏覽報告，又稱18區有其工作習慣。她指，有時部分限制是源於有其他市民正在瀏覽報告，但她亦希望同事工作日後有彈性，同時系統化及給予市民方便，當局會再作商討，「唔好搞到大家好似好多誤會 」。

相關字詞﹕籃球博彩稅 麥美娟 馬會 編輯推介

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