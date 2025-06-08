避難畫家兩唐樓留足迹　環團倡評級 (10:00)

長春社高級公共事務經理李少文翻查文獻進一步發現，黄永玉及著名畫家陽太陽等人在港期間，曾加入在本港成立、與中共關係密切的「人間畫會」，會長張光宇居住的九龍城獅子石道17號唐樓，亦是該會會址。

至於國畫大師黃永玉在九華徑居住期間的鄰居之一、在1949年來港並入住九華徑24A的畫家陽太陽，當年聯同張光宇等藝術家在旺角砵蘭街327號（當時是中華全國文藝協會會址）繪製一幅巨型的毛澤東畫像，以迎接進入廣州的解放軍；該畫由陽太陽負責起稿。作品完成後，張光宇、陽太陽與其他藝術家於同年11月1日攜同畫像乘火車到廣州，並於當時廣州最高的建築物愛群大廈外牆懸掛。該幅畫像題為《中國人民站起來了》，寬30呎，高90呎，由11樓伸展到2樓。

1940年代末建成 古蹟辦：曾大幅改動

古蹟辦回覆稱，曾評估上述旺角砵蘭街327號和九龍城獅子石道17號唐樓，兩者均建於1940年代末，並非戰前唐樓，且曾作大幅改動，影響其文物價值。砵蘭街327號於2014年獲古諮會確定為「沒有評級」，獅子石道17號則未獲納入1444幢歷史建築或「有待評級的新項目」名單。