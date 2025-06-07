港鐵義工隊「鐵路人 鐵路心」成立20周年 去年逾340個活動惠及逾8萬受助者 (20:13)

港鐵義工隊「鐵路人 鐵路心」今天（7日）舉行成立20周年慶典暨義工嘉許典禮，表彰公司的傑出義工，並感謝2024年參與籌辦超過340個義工活動的成員。去年，港鐵義工動員超過5800人次，惠及超過8萬名來自不同社群的受助者，總服務時數近3萬小時。

港鐵特別頒發為20周年而設立的「光輝義工成就獎」。退休員工譚艷艷在港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培，與多個社福界機構合作夥伴、義工服務團體代表及一眾義工見證下獲此殊榮。她自計劃成立便加入義工行列，20年來帶領籌組超過1000項義工項目，並連續多年獲得「最高服務時數獎」及「傑出義工隊長」獎項，亦成立義剪服務隊及扭氣球隊，為長者義務剪髪和以氣球送上關懷及歡樂。

典禮上共頒發39個獎項，獲奬者中亦包括過去一年積極籌組義工項目獲頒「年度躍進大獎」的曾威杰。作為年輕一代的義工隊長，他盼望能承襲前輩的義工精神，延續「鐵路人 鐵路心」的使命，並鼓勵更多年輕同事加入成為義工。