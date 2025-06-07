港鐵義工隊「鐵路人 鐵路心」成立20周年 去年逾340個活動惠及逾8萬受助者 (20:13)

港鐵義工隊「鐵路人 鐵路心」今天（7日）舉行成立20周年慶典暨義工嘉許典禮，表彰公司的傑出義工，並感謝2024年參與籌辦超過340個義工活動的成員。去年，港鐵義工動員超過5800人次，惠及超過8萬名來自不同社群的受助者，總服務時數近3萬小時。
港鐵特別頒發為20周年而設立的「光輝義工成就獎」。退休員工譚艷艷在港鐵公司主席歐陽伯權及行政總裁金澤培，與多個社福界機構合作夥伴、義工服務團體代表及一眾義工見證下獲此殊榮。她自計劃成立便加入義工行列，20年來帶領籌組超過1000項義工項目，並連續多年獲得「最高服務時數獎」及「傑出義工隊長」獎項，亦成立義剪服務隊及扭氣球隊，為長者義務剪髪和以氣球送上關懷及歡樂。
典禮上共頒發39個獎項，獲奬者中亦包括過去一年積極籌組義工項目獲頒「年度躍進大獎」的曾威杰。作為年輕一代的義工隊長，他盼望能承襲前輩的義工精神，延續「鐵路人 鐵路心」的使命，並鼓勵更多年輕同事加入成為義工。
金澤培：樂見持續有年輕同事投入義工行列
金澤培於典禮致辭時表示，衷心感謝所有義工隊同事，每日堅守工作崗位，工餘時間仍無私奉獻，幫助有需要的人。義工計劃成立20周年，他樂見持續有年輕同事投入義工行列，義工隊不斷壯大，持續貢獻社會，將義工精神薪火相傳。港鐵會繼續提供支援，他希望這顆「鐵路心」繼續連繫社區，為更多有需要人士帶來支持和關愛。
「鐵路人 鐵路心」於去年舉辦超過340個義工活動，計劃榮獲由義務工作發展局頒發的「香港義工獎 2024」之 「企業 — 年度十大最高義工時數獎」，並連續獲頒「十五年 Plus 商界展關懷」標誌，肯定港鐵在企業社會責任、關懷社群、關心員工及愛護環境方面的努力。
每年3至4月為大型義工月，計劃今年以「傳承愛心 跨代同行20載」為主題，鼓勵不同部門同事舉辦和參與多項有關環保及社會共融的義工活動，包括帶領基層兒童參觀港鐵設施、安排弱勢學生及聽障人士參觀港鐵「站見」鐵路展及參加職業探索工作坊，激發他們對未來事業發展的興趣。