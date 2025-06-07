嶺大學生會4人涉盜竊被捕　學生會籲校方支援　嶺大：師生如有需要可支援 (17:32)

嶺大兩名現任和兩名前任學生會成員涉非法挪用學生會公款作私人用途，周三（4日）涉嫌盜竊及串謀盜竊被捕，警方翌日交代案情並到大學宿舍搜證。嶺大學生會向校方發公開信，呼籲校方派人主動聯絡被捕同學及其家屬，提供法律支援渠道，確保被捕學生獲公平公正法律意見。嶺南大學發言人表示，如有師生因消息受影響或需要協助，大學將提供支援。
嶺大學生會昨在社交平台Instagram發文，表示將盡快就是次事件發布正式聲明，呼籲校方及社會各界在案件經法院審理前保持冷靜和客觀態度，避免流於片面之詞，「甚至未審先判」。該會又呼籲校方在學生遇到困難時，主動提供心理支援並協助尋找法律意見，展現對學生事務主動承擔。
嶺大發言人今（7日）回覆查詢，指校方周四（5日）事發當天，已向全校師生及教職員發出通告，指出大學正密切關注有關事態發展，並重申學生和教職員的福祉是大學的首要考慮。
警方前日交代案情稱，嶺大學生會兩名前任成員共簽發4張支票，涉款130萬元，其中一張40萬元支票存入一個本地學生組織，3張總值90萬元支票分別存入兩名聲稱為現任成員的私人戶口，分別被指用作償還卡數、償還私人貸款，以及注入個人名義開設的投資戶口。
據了解，被捕人為嶺大學生會外務副會長賴卓賢、財委會暨選委會主席吳泰霖、前任財委會主席林曉彤及前任代表會主席賴文鈞。其中賴昨獲保釋後，由親友陪同離開屯門警署。