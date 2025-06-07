嶺大學生會4人涉盜竊被捕　學生會籲校方支援　嶺大：師生如有需要可支援 (17:32)

嶺大學生會昨在社交平台Instagram發文，表示將盡快就是次事件發布正式聲明，呼籲校方及社會各界在案件經法院審理前保持冷靜和客觀態度，避免流於片面之詞，「甚至未審先判」。該會又呼籲校方在學生遇到困難時，主動提供心理支援並協助尋找法律意見，展現對學生事務主動承擔。

嶺大發言人今（7日）回覆查詢，指校方周四（5日）事發當天，已向全校師生及教職員發出通告，指出大學正密切關注有關事態發展，並重申學生和教職員的福祉是大學的首要考慮。

警方前日交代案情稱，嶺大學生會兩名前任成員共簽發4張支票，涉款130萬元，其中一張40萬元支票存入一個本地學生組織，3張總值90萬元支票分別存入兩名聲稱為現任成員的私人戶口，分別被指用作償還卡數、償還私人貸款，以及注入個人名義開設的投資戶口。

據了解，被捕人為嶺大學生會外務副會長賴卓賢、財委會暨選委會主席吳泰霖、前任財委會主席林曉彤及前任代表會主席賴文鈞。其中賴昨獲保釋後，由親友陪同離開屯門警署。