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甯漢豪視察坪輋路含瀝青水管　冀兩周後提交報告　計劃年內更換涉事喉管 (16:12)

特首李家超昨就皇后山食水含瀝青事件，向相關部門作四點指示，並指發展局長甯漢豪今日（7日）將率水務署相關人員實地調查。甯漢豪今午到坪輋路一帶視察涉事含瀝青的水管，她冀經檢測後，可在約兩星期後向食水安全諮詢委員會提交報告，並為釋除公眾疑慮，計劃今年內更換涉事的瀝青塗層喉管。

甯漢豪今午2時許到坪輋中電變電站外，視察一段皇后山邨上游疑含瀝青的供水喉管，現場工人向其及水務署長黃恩諾、食水安全諮詢委員會主席陳漢輝等專家小組成員交代情況，過程約10分鐘，期間甯漢豪透過平板電腦觀察水管狀況。

甯漢豪向傳媒表示，皇后山邨和山麗苑食水出現瀝青沉澱物的情況，經相關部門多日清洗已大有改善，陪同視察的專家工程師鍾志明及陳紫鳴，二人亦將協助和監察溯源工作。

她又指，全港現仍有約七、八公里含瀝青塗層的水管，其附近範圍已安裝超過1000個濾網，會再檢視需否額外加裝濾網，又指更換水管需按優次，不可同時更換所有水管，否則會對民生造成影響，是次涉事水管更換前亦需籌劃，「不是說我明天說開始，就開始的」，以免影響附近的交通。

另外，當局亦要水務署提交一個更換老舊水管的計劃，署方亦會檢視相關喉管的情況，按部就辦地更換。

記者觀察，變電站旁近垃圾收集站的行人路部分位置被圍封，黃色膠欄外貼有「明興水務渠務工程有服公司」的橫額，該處路面被鑿開，工人以裝置插入地下水管，並將藍色膠喉插入。

綜合現場人員所述，該處今早起開始進行工程，插入水管的裝置應「內窺鏡」，用作檢視水管內部情況。

亦有工人指，水務署或已有計劃鋪設新水喉取代現時水喉，但涉事水管未必是「直線」，因為地下可能有光纖等其他設備，但若非「直線」便未必可使用無坑挖掘技術，要再研究其他方法。

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