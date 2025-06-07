中九龍幹線12月通車 陳美寶：收回成本、用者自付是不能迴避的考量 (16:02)

陳美寶指，中九龍幹線將命名為「中九龍繞道（油麻地段）」，預計在今年12月具備條件正式通車，繁忙時間來往油麻地與九龍灣的車程，將由現時30分鐘大減至大約5分鐘，而落成後配合將藍隧道，預計繁忙時間來往油麻地及將軍澳市中心的車程亦可由現時約65分鐘減至約12分鐘。

陳美寶提到，就隧道收費聽到不少意見，有人表示非常期待可以幾乎不用經過任何交通燈，只用5分鐘就可以從油麻地抵達九龍灣，即使要付隧道費亦覺得合理，但亦有人擔心中九龍繞道收費會影響分流及紓緩現有道路擠塞的效果。

她指，樂見大家就隧道收費展開討論，相信可讓外界更了解和聚焦工程效益，當局會在檢視收費過程中平衡4大原則，包括交通管理需要、效率優先、 公交優先及用者自付。她稱，如果單為收回成本而收取過高隧道費，以致隧道無人使用，亦有違交通管理原則，形容 「大家可以放心」，強調當局會凝聚共識，擬定任何方案時均會以最合乎公眾利益為依歸，務求發揮這項運輸基建的最大效用。

另外，陳美寶又透露，當局亦正籌備在中九龍繞道年底開通前舉行大型跑步活動，而下周亦會有一班道路及鐵路專家率先視察中九龍繞道。