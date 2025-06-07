3人獲委任資深大律師　林芷瑩：不覺本港法治受威脅 (19:35)

獲委任為資深大律師的包括主要處理商業法與競爭法等案件的林定韻（47歲）、林芷瑩（47歲）以及擅長一般民事法及商業法的白天賜（42歲），3人依次接受委任。林芷瑩的丈夫為上訴庭法官薛偉成，薛今日亦有到場。

終院首席法官張舉能致辭時祝賀3人，他說資深大律師的遴選過程嚴謹縝密，委任除代表個人榮譽，更關乎社會認同，任重道遠；作為大律師的領導者，當有人只顧私利而忘大局，資深大律師必須勇於面對並克服壓力與衝突，致力維護法治，在法治受到威脅時挺身而出。

律政司長林定國打趣道，今年兩名新資深大狀姓「林」，加上終院常任法官林文瀚和上訴庭法官林雲浩，似乎林氏在法律界表現不錯。林又指，林定韻的姓名與自己只差一個字，有內地同行曾詢問他對方是否自己的胞妹。林定國又透露，白天賜的兒子上月出生，形容是「雙喜臨門」。

大律師公會主席毛樂禮表示，3人中與林芷瑩早在求學時期已認識，林成為見習大律師後加入律政司，其後私人執業並考取兩個碩士學位，不點名稱她或受當時任職律政司副刑事檢控專員的薛偉成啟發，薛經常代表控方出庭，而林亦非常勤奮，常加班至深夜。毛並稱，林會代表控方和辯方出庭，十分「搶手」，笑言要找她幫忙便要趁早。

此外，毛提到今年是繼去年後，第二次出現女資深大狀多於男性的情况，使女資深大狀總人數增加至18名，其中一半於過去8年獲委任，而資深大狀總人數則有111位。