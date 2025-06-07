皇后山邨食水瀝清源頭為坪輋路底一段舊喉管 劉國勳昨與黃恩諾視察 促立即更換解居民憂慮 (09:20)

要粉嶺皇后山邨及山麗苑食水現黑點雜質事件持續發酵，行政長官李家超昨午與三司三局多名高層官員召開高層督導會議後，作出4點指示及10項具體工作，其中包括發展局長甯漢豪今日帶領水務署相關人員，到源頭位置實地調查。民建聯立法會議員劉國勳昨與水務署長黃恩諾到皇后山視察，得悉屬源頭位置的400米瀝青塗層舊喉管，正是位於坪輋供水站下的坪輋路底下一段。劉國勳表示要求立即更換有關喉管，徹底解決皇后山邨居民憂慮。

劉國勳今早在社交媒體發文，指據了解連接皇后山的一段沙頭角公路等喉管已更換，因此只要盡快更換坪輋路底下舊喉管，皇后山一帶喉管就不再有瀝青喉管，居民可以更放心。

他指皇后山邨及山麗苑食水出現黑點事件，政府化驗結果發現是瀝青及樹脂，推斷殘留物是來自供水系統的上游﹑一段1987年時建設的供水鋼喉管的內壁瀝青塗層。

劉國勳又指全港有700公里同期及同類喉管，亦要求署方制定時間表更換，同時加入智慧水務。他引述黃恩諾表示要更換喉管必須先完成喉管改道，以確保工程期間供水不受影響，承諾在平衡對路面交通影響情況下，盡快更換喉管。

劉國勳團隊亦和黃恩諾視察皇后山邨總水錶房等供水設施，同時要求署方在事件解決前，加強濾網安裝及清洗、繼續放置水箱及清洗水缸和供水系統設備中的殘留物；亦要動態檢測水樣本並每日公布相關結果和數據。