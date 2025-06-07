港深西部公路車禍　墮橋警員重創搶救中　周一鳴到醫院探望打氣 (00:46)

新界北交通總部高級警司黃耀森指，昨午5時許，一輛雙層巴士因機件故障停在慢線，警員到場處理，將警車停在巴士後方，控制交通環境。隨後，一輛巴士從後駛至撞向警車，將警車推向快線，再撞到一輛行駛中的的士，巴士撞到警車後繼續衝向左邊路肩，警員走避期間墮至約10米下橋底，受嚴重傷害。

事件造成6男4女受傷，年齡介乎4至64歲，包括一名交通警員、一名巴士司機、7名巴士乘客、一名的士司機。巴士司機涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕，警方將循當時路面情况、涉事車輛機件性能、司機身體狀况及駕駛態度等多方向作全面調查。

黃耀森指，涉事警員當時跟足程序處理交通意外，包括將警車停在壞車後方、亮起藍色閃燈並放置足夠雪糕筒。同事正接受救治。其他傷者均輕傷，最輕微的包括手部擦傷，最嚴重手部輕微骨折。

城巴董事總經理李卓豪先生及營運總監馬詹唯先生於意外後到屯門醫院跟進情况，並向警務處處長表達公司高度重視事件。城巴對於在港深西部公路發生的交通事故深感難過，希望傷者早日康復，特別是受傷的警務人員。公司將與受傷警員的家屬、親友、同袍共渡時艱，並向他們提供一切可行協助。城巴會全力配合警方調查工作，以盡快確立事件細節。