港深西部公路車禍　墮橋警員重創搶救中　一哥到醫院探望打氣 (22:58)

新界北交通總部高級警司黃耀森指，今午5時許，一輛雙層巴士因機件故障停在慢線，警員到場處理，將警車停在巴士後方，控制交通環境。隨後，一輛巴士從後駛至撞向警車，將警車推向快線，再撞到一輛行駛中的的士，巴士撞到警車後繼續衝向左邊路肩，警員走避期間墮至約10米下橋底，受嚴重傷害。

事件造成6男4女受傷，年齡介乎4至64歲，包括一名交通警員、一名巴士司機、7名巴士乘客、一名的士司機。巴士司機涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕，警方將循當時路面情况、涉事車輛機件性能、司機身體狀况及駕駛態度等多方向作全面調查。

黃耀森指，涉事警員當時跟足程序處理交通意外，包括將警車停在壞車後方、亮起藍色閃燈並放置足夠雪糕筒。同事正接受救治。其他傷者均輕傷，最輕微的包括手部擦傷，最嚴重手部輕微骨折。