港深西部公路車禍　墮橋警員重創搶救中　一哥到醫院探望打氣 (22:58)

今午（6日）5時許，港深西部公路向深圳灣口岸方向近廈村路交匯處附近發生嚴重交通意外。一名交通警員落車處理故障巴士時，後面一輛巴士懷疑收掣不及猛撼警車車尾，警員躲避失控車輛時墮橋底受傷。警務處處長周一鳴晚上到屯門醫院探望受傷警員，他指事件中男警員墮橋受重傷，目前仍在搶救。該警員隸屬新界北交通總部執行及管制組，其家人事後已到醫院，警隊為受傷同僚打氣，並為其家屬提供一切可行協助。
新界北交通總部高級警司黃耀森指，今午5時許，一輛雙層巴士因機件故障停在慢線，警員到場處理，將警車停在巴士後方，控制交通環境。隨後，一輛巴士從後駛至撞向警車，將警車推向快線，再撞到一輛行駛中的的士，巴士撞到警車後繼續衝向左邊路肩，警員走避期間墮至約10米下橋底，受嚴重傷害。
事件造成6男4女受傷，年齡介乎4至64歲，包括一名交通警員、一名巴士司機、7名巴士乘客、一名的士司機。巴士司機涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕，警方將循當時路面情况、涉事車輛機件性能、司機身體狀况及駕駛態度等多方向作全面調查。
黃耀森指，涉事警員當時跟足程序處理交通意外，包括將警車停在壞車後方、亮起藍色閃燈並放置足夠雪糕筒。同事正接受救治。其他傷者均輕傷，最輕微的包括手部擦傷，最嚴重手部輕微骨折。