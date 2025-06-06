李家超就皇后山邨食水事件召開高層會議 要求部門落實10項工作 (22:50)

李家超表示，政府有責任確保市民可安心安全飲用食水，故必須從速處理事故，徹底消除居民疑慮，保障潔淨用水供應，他向有關政策局和部門提出4點指示：（一）追溯源頭、（二）成立專家組協助追溯、（三）即時在皇后山邨及山麗苑各大廈加裝及強化過濾設備，以及（四）工作提速。

他又說，已要求相關部門落實10項具體工作：

1. 水務署已匯報分析，初步判斷出源頭位置。發展局長甯漢豪明天將帶領水務署相關人員實地調查。

2. 由食水安全諮詢委員會的專家組成專家組。

3. 水務署已在約一成仍使用瀝青作為保護塗層的供水喉管，在合適位置安裝水管濾網。發展局要指導水務署，按風險檢視有否其他地方需要加裝水管濾網，以及提出長遠更換水管的計劃。其中，會率先更換涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管。

4. 房屋署匯報已在該屋邨及屋苑全部大廈的入水位完成安裝過濾系統。即日起，房屋署每天為過濾系統進行兩次檢查，確保系統運作正常。

5. 水務署加密驗水，每天會從該屋邨及屋苑每座大廈的水缸抽取水樣本化驗，嚴密監測水質。

6. 每天在水務署網頁發布該屋邨及屋苑的水樣本測試結果，並在相關大廈大堂張貼，確保居民和公眾能獲得最新資訊。

7. 未來一星期，房屋署會為該屋邨及屋苑全部大廈清洗一次水缸。

8. 繼續安排水箱為該屋邨及屋苑作臨時供水。

9. 設立24小時熱線電話，解答該屋邨及屋苑居民的查詢。如果屋主同意，房屋署與水務署會即時登門處理。

10. 民青局會召集關愛隊，未來兩天聯同房屋署同事和區議員、地區三會成員探望曾經求助的住戶；民政處會組織地區資源設立街站協助有需要市民。