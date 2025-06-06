明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超就皇后山邨食水事件召開高層會議 要求部門落實10項工作 (22:50)

粉嶺皇后山邨及居屋山麗苑食水出現黑色雜質事件，特首李家超今日（6日）晚上在facebook發文表示，下午就事件召開高層督導會議，向有關政策局和部門提出4點指示，並委派財政司長副司長黃偉綸監督相關部門落實10項工作，其中發展局長甯漢豪明天（7日）將帶領水務署相關人員實地調查。

李家超表示，政府有責任確保市民可安心安全飲用食水，故必須從速處理事故，徹底消除居民疑慮，保障潔淨用水供應，他向有關政策局和部門提出4點指示：（一）追溯源頭、（二）成立專家組協助追溯、（三）即時在皇后山邨及山麗苑各大廈加裝及強化過濾設備，以及（四）工作提速。

他又說，已要求相關部門落實10項具體工作：
1. 水務署已匯報分析，初步判斷出源頭位置。發展局長甯漢豪明天將帶領水務署相關人員實地調查。

2. 由食水安全諮詢委員會的專家組成專家組。

3. 水務署已在約一成仍使用瀝青作為保護塗層的供水喉管，在合適位置安裝水管濾網。發展局要指導水務署，按風險檢視有否其他地方需要加裝水管濾網，以及提出長遠更換水管的計劃。其中，會率先更換涉事上游以瀝青作為保護塗層的400米供水鋼喉管。

4. 房屋署匯報已在該屋邨及屋苑全部大廈的入水位完成安裝過濾系統。即日起，房屋署每天為過濾系統進行兩次檢查，確保系統運作正常。

5. 水務署加密驗水，每天會從該屋邨及屋苑每座大廈的水缸抽取水樣本化驗，嚴密監測水質。

6. 每天在水務署網頁發布該屋邨及屋苑的水樣本測試結果，並在相關大廈大堂張貼，確保居民和公眾能獲得最新資訊。

7. 未來一星期，房屋署會為該屋邨及屋苑全部大廈清洗一次水缸。

8. 繼續安排水箱為該屋邨及屋苑作臨時供水。

9. 設立24小時熱線電話，解答該屋邨及屋苑居民的查詢。如果屋主同意，房屋署與水務署會即時登門處理。

10. 民青局會召集關愛隊，未來兩天聯同房屋署同事和區議員、地區三會成員探望曾經求助的住戶；民政處會組織地區資源設立街站協助有需要市民。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 皇后山邨 食水安全 黃偉綸

上 / 下一篇新聞