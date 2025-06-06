港深西部公路巴士撞警車尾　警員閃避跳橋逃生重傷 (20:01)

今午（6日）5時許，港深西部公路向深圳灣口岸方向近廈村路交匯處附近發生嚴重交通意外。據報一輛B3線城巴因故障停在慢線，一輛警車到場斜停在故障巴士後方，其中一名警員落車處理時，後方另一輛B3X線城巴駛至，懷疑收掣不及猛撼警車車尾，警車衝出快線波及一輛的士。一名警員疑閃避失控巴士時，跨過石壆躍下行車天橋，墮至橋下草叢，身體多處嚴重受傷，但仍有知覺，其後由救護車送院搶救。警務處處長周一鳴晚上到屯門醫院探望受傷警員。
意外中，另有的士司機、巴士車長及4乘客受傷，各人均輕傷清醒，在現場經分流後，分乘多輛救護車送院治理。警方經初步調查，駕駛失控城巴車長涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕。
事件共涉及4輛車，包括兩輛城巴、一輛警車、一輛的士。現場消息指，涉事城巴B3X將警車撞出中線快線位置，警車衝前約10多米撞到一輛的士，警車再衝前約10多米始停下。現場所見，警員墮下約8米橋下草叢；涉事城巴B3X車頭擋風玻璃碎裂。壞車的B3車長說，受傷警員曾問他取身分證及駕駛執照，其後他聽到有人說「大鑊大鑊」，隨即聽到一聲巨響，但沒有見到警員墮橋經過，事後才知道他墮至橋下，認爲該警員當時若不選擇跳橋都凶多吉少。
城巴指，今日（6日）下午約5時20分，一輛城巴於港深西部公路與一輛在公路處理事故的警車輛發生碰撞。城巴高度重視及關注事件，目前正積極配合警方調查工作，並將盡快公佈事故詳情。
受事件影響，港深西部公路（往深圳灣口岸方向）近廈村的部分行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通繁忙。