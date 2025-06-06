港深西部公路巴士撞警車尾　警員閃避跳橋逃生重傷 (20:01)

意外中，另有的士司機、巴士車長及4乘客受傷，各人均輕傷清醒，在現場經分流後，分乘多輛救護車送院治理。警方經初步調查，駕駛失控城巴車長涉嫌危險駕駛導致他人嚴重受傷被捕。

事件共涉及4輛車，包括兩輛城巴、一輛警車、一輛的士。現場消息指，涉事城巴B3X將警車撞出中線快線位置，警車衝前約10多米撞到一輛的士，警車再衝前約10多米始停下。現場所見，警員墮下約8米橋下草叢；涉事城巴B3X車頭擋風玻璃碎裂。壞車的B3車長說，受傷警員曾問他取身分證及駕駛執照，其後他聽到有人說「大鑊大鑊」，隨即聽到一聲巨響，但沒有見到警員墮橋經過，事後才知道他墮至橋下，認爲該警員當時若不選擇跳橋都凶多吉少。

城巴指，今日（6日）下午約5時20分，一輛城巴於港深西部公路與一輛在公路處理事故的警車輛發生碰撞。城巴高度重視及關注事件，目前正積極配合警方調查工作，並將盡快公佈事故詳情。

受事件影響，港深西部公路（往深圳灣口岸方向）近廈村的部分行車線封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車，上址交通繁忙。