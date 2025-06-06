多元種族就業計劃錄得逾300宗少數族裔就業個案 (19:01)

何啟明聽取中心職員講解為少數族裔求職者提供服務的流程，並參與一場工作坊，與數名首次使用服務的少數族裔求職者交流。他說，欣悉計劃運作至今反應良好，由2023年至今年5月底，計劃每年分別為255、475及311名少數族裔人士提供就業支援，並錄得逾300宗就業個案，獲聘職位包括活動幹事、侍應、廚房幫工、保安員、建造業工人、程式編寫員、導師及採購員等。

何啟明表示，政府亦一直以身作則僱用少數族裔，例如勞工處自2014年推行少數族裔就業服務大使計劃，聘用展翅青年就業計劃下能以少數族裔語言溝通的學員擔任就業服務大使，接受在職培訓，至今已有16批逾200名少數族裔就業服務大使獲聘及受訓。勞工處前年起亦增聘少數族裔出任就業助理及一般助理，協助加強在少數族裔社群推廣勞工處就業服務及支援，至今聘用逾20人。