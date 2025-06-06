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男嬰疑被父母劇烈搖晃後身亡案　法官開始引導陪審團 (17:33)

一個多月大的孟加拉裔男嬰2019年疑遭父母劇烈搖晃致頭部重傷、身體多處骨折，留醫6日後不治，父母被控謀殺及殘暴對待兒童兩罪，案件今（6日）在高院續審。控辯雙方已舉證完畢，法官引導陪審團時指，控方的立場是醫生及專家證人均懷疑事主被搖晃致死(shaken to death)，非因意外；若陪審團接納案中醫學證據，則其中一名被告必定是主犯(principal offender)，而另一人協助犯案。

被告HOSSAIN Md. Imran（32歲）及AKTER Mrs Farzana（28歲）同否認謀殺及殘暴對待兒童兩罪。事主Hossain Iyman（何義文）2019年8月24日昏迷入院，同月30日不治，離世時53天大。

法官胡雅文指，陪審團就謀殺罪分析時，需肯定被告有意圖殺死或導致事主有身體遭受嚴重傷害。控方提到多名專家證人均同意事主的傷勢與「搖晃嬰兒綜合症」吻合，兩名被告是事主的照顧者，可推論他們向事主施襲，並將責任推卸在22個月大的長子，反指他從行李躍至事主身上；但被告作供時同意，若然長子爬上行李，必然會吵醒他們。

控方指出，若其中一人施襲而另一人未有阻止，應同被視為協助或鼓勵(aiding and abetting)犯罪；法官提醒，陪審團不須證明誰是主犯，只需肯定其中一人擔當此角色。此外，控方稱事主當日昏迷後，二人仍洗澡、做家務等，拖延最少90分鐘才將他送院，事主作為新生嬰兒不但身處惡劣的居住環境，事前亦已遍佈瘀傷、經常捱餓等，構成故意忽略或虐待。

法官並稱，辯方則主張兩名被告無意殺害愛兒，其中次被告更是慈愛、真誠的母親，二人未有立即將事主送院，因不清楚他骨折，誤以為只發燒，低估病情嚴重性。辯方又指，事主事發前的發燒情况反覆，當他沒有哭時看來正常，兩名被告因此不認為他有就醫需要。辯方強調醫學證據是基於理論和文獻，不足以支持定罪。法官下周一（9日）續引導陪審團。

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