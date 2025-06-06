海關破兩宗網店售冒牌化妝品香水　拘兩負責人 (16:46)

海關於年初接獲市民及商標持有人舉報，指有人在網上平台售賣懷疑冒牌護膚品，海關於網上巡邏發現另有人在網上平台售賣懷疑冒牌香水及護膚品，關員於是喬裝顧客於網上試購，經深入調查及商標持有人協助下，於上周三（5月28日）及昨日（6月5日）採取行動，先後突擊搜查兩個位於美孚及觀塘的住宅單位，檢獲一批懷疑冒牌物品，並拘捕兩名43及31歲女子，相信為網店負責人，她們現正獲准保釋候查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

海關版權及商標調查科調查主任廖聞晉表示，檢獲的冒牌物品涉及多個品牌，當中香水及護膚品抄襲正貨的外觀設計及註冊商標，仿真度高。涉案兩名賣家均以住宅單位作為儲存倉，以減低營運成本，其中一名賣家為逃避追查，每次只入少量貨。他們以「平行進口」、免稅貨及專櫃貨作招徠，減低消費者戒心，並以低價吸引顧客，香水及護膚品的售價約300元，屬正貨30%。其中一名賣家更自設網站，顧客可自助下單，營造具規模的商家形象，搏取客人信任。

廖聞晉稱，檢獲的懷疑冒牌香水及護膚品會直接應用在顧客的皮膚之上，由於沒有品質保證，安全性成疑，稍後會將樣本送到政府化驗所作測試.