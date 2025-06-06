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南丫海難死因庭　海事處前助理處長供稱內部僅數人能用軟件計算破艙穩性 (16:10)

2012年南丫海難造成39死，死因研訊今（6日）踏入第24日。被裁公職人員行為失當入獄的海事處前助理處長蘇平治供稱，驗船人員經過兩艙的通道，詢問應否裝水密門是合理做法，「視乎個人對呢啲嘢有幾敏感」。蘇又指，內部只有數人能用軟件計算破艙穩性，他們肯定認識海事處「船總長度一成」規定；據早前證供，多名證人自稱不知規定。

蘇平治八十年代加入海事處，早期專責遠洋船工作，2007年加入本地船舶安全組並晉升首席驗船主任，2010年升為助理處長，2017年退休。翻查資料，他在任時指示下屬不執行船舶須配備兒童救生衣的新例，2016年判囚16個月，惟2018年裁定刑期上訴得直，減刑至4.5個月。

就「南丫四號」水密門爭議，蘇平治稱有圖則顯示兩艙之間有開口，另有圖則顯示有水密門，反映圖則不正確。蘇認為，船廠有責任按圖則建水密艙，船東也有責任檢驗，至於海事處監察傾斜測試亦會視察水密，否則無法審核穩性計算。他提及驗船人員一般不帶圖則上船，因為圖則太大張，「部門（海事處）連A3都擺唔到」。

蘇平治稱，若下屬將未裝水密門列入跟進項目，是最理想情况，但自己當年未加入本地船舶組，無法評論。研訊主任表示，若行外人發現兩艙之間有通道，應向職員詢問，「唔係一個唔合理嘅要求」；蘇回答「當然唔係唔合理，視乎個人對呢啲嘢有幾敏感」。

蘇提及，自己2007年上任後推行ISO系統改善員工培訓，旨在與時並進。家屬一方關注，多名審核南丫四號穩性計算的證人早前供稱，他們不認識船總長度規定。蘇回應指，只有數名海事處員工受訓使用穩性計算軟件，「畀得佢接受培訓，一定包括呢樣嘢（船總長度規定）」。惟他承認因資源限制，ISO培訓不涵蓋船總長度規定。

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