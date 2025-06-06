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鄺港智母妨礙司法公正案表證成立　稱兒子聯同蔡天鳳向現任伴侶「攞着數」 (14:31)

蔡天鳳前家姑李瑞香涉隱瞞兒子鄺港智的行蹤，否認妨礙司法公正罪繼續在區院受審。法官陳廣池今（6日）裁定表證成立，李瑞香須答辯。李自辯稱，覺得鄺、蔡、譚仔創辦人兒子譚方駿這3人間的感情關係「好亂」。李指她之所以對蔡母張燕花自稱「身有屎」，因為她認為蔡及鄺港智「一齊去攞阿駿着數」，這屬醜事。

被告為李瑞香（65歲，退休人士）。控方讀出調查蔡失蹤案的警員林子鐮的書面供辭，指譚方駿、蔡天鳳、李瑞香、鄺港智在蔡天鳳失蹤前約一周，即2023年2月15日，於何文田Kadooria單位共晉晚餐。

陳官裁定控罪表證成立後，李瑞香自辯稱，她1989年與鄺球結婚後育有兩子，但她覺得與鄺球的感情似親人。辯方大律師陳慕賢提問下，李稱與鄺球已十多年「沒實質夫妻關係」。陳官稱問題與案無關，指被告私隱不應被公諸於世。李​又稱，她2016年看到蔡天鳳突然帶一名數個月大女嬰回家並介紹，李追問下才知鄺港智已與蔡分開，蔡再與鄺港智的同學譚方駿生女。但李認為鄺港智與蔡的良好關係沒變，「我覺得佢哋好亂就真。」陳官稱，有些事情法庭不需知道。

辯方提及2017年3月警員到尚德邨單位尋找被通緝的鄺港智。李稱當時應門後得悉兒子被通緝，後獲鄺球及鄺港智告知事情已解決。辯方播放2023年2月22日凌晨的閉路電視片段，顯示鄺港智匆忙離開何文田單位，李則在催促他。李稱當時鄺港智想與譚一起去找失蹤的蔡，知道兒子已召車，遂叫他「快啲」，而她得悉有人就蔡失蹤報警，又擔心蔡的父親會上門，所以說「好驚」，因為蔡父不讓鄺港智居於單位內。

李與蔡母張燕花通電話時，李承認因「身有屎」而無如實回答警方問題。李今解釋，她見鄺港智與蔡分開後關係「根本就好好」，認為「佢地一齊去攞阿駿着數，呢啲係醜事嚟㗎。」

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