議員關注浸大學生會賬目管理　衞炳江稱學生事務處審批並抽查財務文件 (12:45)

選委會界議員陸瀚民表示，近年有見多於一間大學學生會成員挪用公款等事件，關注校方有否提供適當的培訓和指引，以及倘學生校董代表出現道德問題或違法行為，校董會是否有權力罷免他們。

衞炳江表示，學生事務處要求學生組織每年提交預算案，如支出超出原定預算的三成或5000元，須提出合理說明，並由處方審批，亦隨機抽查相關財務文件，所有逾5000元的採購須附上報價單。他亦指，參選的學生校董代表需簽署承諾書，包括聲明是否有刑事犯罪紀錄，及後亦須參與財務管理、平等機會和數據私隱等培訓。

浸大校董會副主席潘偉賢指，校董會將謹慎行使權力，全面審視校友或學生代表的提名和適合性，並進行相關的任命和罷免程序。

教育聯盟代表鄧飛關注學生校董代表的選舉制度程序，又指大學應該加強對學生組織的監管。衞炳江指，一旦修例草案通過，將參照目前教務委員會的選舉程序，參選學生須作聲明，包括承諾會履行責任、服務同學，支持大學的使命和願景，同時須申報是否有紀律處分和刑事紀錄。他亦指，大學一直監管學生組織如何運用資金，倘牽涉刑事案件，學校會報警處理。